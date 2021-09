På en hylde står to udstoppede måger, og på væggene hænger lokale malerier.

B.T. har besøgt rådhuset i Ærøskøbing, hvor borgmesteren i Ærø Kommune, Ole Wej Petersen (S), går rundt i sorte træsko og med sin madpakke i hånden.

Han vil nu fortælle sin version af, hvad der skete, da forsvarsminister Trine Bramsen efter et lift med et af Marinehjemmeværnets patruljefartøjer kom på partibesøg på Ærø 15. august.

Et besøg, der har vakt stor kritik og senest har betydet, at både Venstre og De Konservative vil have, at sagen får konsekvenser.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S). Foto: Mads Claus Rasmussen

Ja, senest er det meldt ud, at hun bør gå af som forsvarsminister.

Ole Wej Petersen bekræfter, at det var ham, som kontaktede Trine Bramsen for at høre, om hun kunne komme på besøg.

»Jeg kan ikke se noget galt i, at en minister bruger tiden fornufigt,« siger Ole Wej Petersen og slår ud med armene.

Den socialdemokratiske borgmester fortæller videre, at han ikke bare nøjedes med at få Trine Bramsen til at komme på besøg.

Trine Bramsen på Ærø 15. august 2021, hvor hun besøgte borgmester Ole Wej Petersen. Foto: Privat foto, Socialdemokratiet på Ærø

Nej, det var også ham, som ringede til Marstal Navigationsskole på Ærø for at høre, om hun kunne komme et smut forbi, når hun alligevel ville komme på besøg på øen.

Som det i går kom frem i B.T., var hverken Forsvarsministeriet eller navigationsskolen involveret i planlægningen af Trine Bramsens besøg.

»Jeg kontaktede navigationsskolen og spurgte, om det havde nogen interesse, at ministeren kom, og det havde det, og det var jeg sådan set godt klar over,« siger borgmesteren, som sidder i bestyrelsen på skolen, hvor han også har været prorektor.

Efter besøget på navigationsskolen stod det på S-kampagne i forbindelse med det forestående kommunalvalg til november.

Jeg synes, at hun (Trine Bramsen red.) også skal hilse på de partikammerater, der er i området Ole Wej Petersen (S), borgmester på Ærø

Trine Bramsen blev inviteret ind i den socialdemokratiske kampagne-campingvogn 'røde Grethe', hvor der er billede af Thorvald Stauning med teksten 'Stauning eller Kaos'.

Her fik hun taget billeder med Peter Hansted, der er Socialdemokratiets nye borgmesterkandidat på Ærø til det kommende kommunalvalg i november.

»Efter at have ringet til navigationskolen kontaktede jeg mine partifæller om, at Trine Bramsen kom på besøg,« siger Ole Wej Petersen.

Du står for planlægningen af forsvarsministerens besøg på navigationsskolen, og du kontakter så dine partifæller, der er socialdemoktrater, om det?

Forsvarsminister Trine Bramsen og Peter Hansted (S), som er partiets nye borgmesterkandidat på Ærø til kommende kommunalvalg. De står foran Socialdemokratiets campingvogn 'Røde Grete'. Billedet er taget søndag 15. august, hvor det stod klart, at situationen i Kabul var katastrofal. Bramsen er blevet fragtet til Ærø af Marinehjemmeværnets patruljeskib 'MVH 810 Luna'. Foto: Privat foto, Socialdemokratiet på Ærø

»Det er korrekt, og det er, fordi jeg synes, at hun også skal hilse på de partikammerater, der er i området.«

Og campingvognen 'Røde Grethe' stilles også op til hende. Kan du slet ikke se, at der er sammenblanding af det partipolitiske og det, hun kommer som forsvarsminister?

»Jo, det kan jeg godt se, at det har noget med partiet at gøre. Og der er ikke noget galt i at lave kombinationsbesøg. Ministeren kan jo ikke fraskrive sig, at hun er medlem af Socialdemokratiet, og det har hun jo lov at gøre,« siger han og tilføjer:

»Det var trods alt en søndag, hun var her, og hun bestemmer selv, hvordan hun vil lægge sit arbejde.«

Det er jo ikke nogen forbrydelse at være medlem af et politisk parti Ole Wej Petersen (S), borgmester på Ærø

Ole Wej Petersen, hvor meget fyldte kommunalvalget under Trine Bramsens besøg?

»Det, der havde med kommunalvalget at gøre, var simpelthen, fordi vi gik forbi vores kampagnevogn og hilste på nogen af vores kandidater og dem, vi mødte,« siger han.

Men hvordan skete det?

»Det var noget, der var planlagt af mig,« siger borgmesteren.

Men så havde Trine Bramsens besøg også ret meget med kommunalvalget at gøre, siden hun skulle tale med kandidater, der stiller op ved kommunalvalget.

»Ja,« siger Ole Wej Petersen.

Kan du slet ikke se, at det udadtil kan se ud, som om der er vennetjenester mellem socialdemokrater i det her?

»Overhovedet ikke. Det er jo ikke nogen forbrydelse at være medlem af et politisk parti,« siger borgmesteren.

Trine Bramsen skal på et kommende samråd redegøre for hele besøget.

Og ikke mindst brugen af Marinehjemmeværnets fartøj.

Indtil videre er det kun borgerlige partier, der vil have hende fyret som minister.

Radikale Venstres forsvarsordfører, Martin Lidegaard, har godt nok kaldt sagen om Trine Bramsens Ærø-besøg med lift af Forsvarets båd for 'torskedumt', men ingen af regeringens støttepartier har udtalt, at de mener, at hun skal fyres som minister.