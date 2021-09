Forsvarsminister Trine Bramsens besøg hos Socialdemokraterne på Ærø i Forsvarets båd skal have konsekvenser for hende.

Så klar er meldingen nu fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, da B.T. søndag møder ham til arrangementet Flagdag på Kastellet i København.

For første gang udtaler han sig om sagen, efter B.T. tirsdag afslørede, at Trine Bramsens særlige rådgiver i en mail til Ærøs socialdemokratiske borgmester skrev, at hun ville bede Marinehjemmeværnet om at give forsvarsministeren »et lift til Ærø«, og det behøvede »ikke at være forsvarsrelateret«.

»Jeg synes, at det ville være fint, hvis hun var ærlig om, at den dag skulle hun have passet sit arbejde. Det gjorde hun ikke. Hun førte valgkamp,« siger Jakob Ellemann-Jensen og tilføjer:

Forsvarsminister Trine Bramsen havde alt andet end smil på læben, da hun her var i kirke, inden flagdagen på Kastellet i København for de udsendte soldater. Foto: Mads Claus Rasmussen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Forsvarsminister Trine Bramsen havde alt andet end smil på læben, da hun her var i kirke, inden flagdagen på Kastellet i København for de udsendte soldater. Foto: Mads Claus Rasmussen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Der skal også være plads til at føre valgkamp, men ikke når det danske forsvar står i en af de mest kritiske stunder i mange år.«

Han kommer også med kritik af Trine Bramsens svar, da hun blev spurgt ind til sit besøg på Ærø.

I torsdags var forsvarsministeren igennem på TV 2 News, hvor værten stillede dette spørgsmål:

Det er vel ikke så vigtigt, hvem der planlægger det. Det er vel indholdet. Hvorfor skal du bruge et af statens skibe til at sejle over, så du kan føre valgkamp?

Her ses forsvarsminister Trine Bramsen og Peter Hansted (S) foran Socialdemokratiets campingvogn 'Røde Grete'. Billedet er taget søndag den 15. august, hvor det stod klart, at situationen i Kabul var katastrofal. Bramsen er blevet fragtet til Ærø af Marinehjemmeværnets patruljeskib 'MVH 810 Luna'. Vis mere Her ses forsvarsminister Trine Bramsen og Peter Hansted (S) foran Socialdemokratiets campingvogn 'Røde Grete'. Billedet er taget søndag den 15. august, hvor det stod klart, at situationen i Kabul var katastrofal. Bramsen er blevet fragtet til Ærø af Marinehjemmeværnets patruljeskib 'MVH 810 Luna'.

»Jeg kommer til at besøge Hjemmeværnet i hele Danmark. Det har jeg et ønske om, og det kommer jeg til at fortsætte med at gøre. Jeg mener først, at man har mistet forbindelsen den dag, man ikke kommer ud og besøger alle dele af det område, som man er minister for, og det kommer jeg til at fortsætte med. Når det handler om planlægning, så er det ministeriets ansvar,« lød svaret fra Trine Bramsen.

Jakob Ellemann-Jensen mener både, at ministeren taler udenom, og at hun sender aben videre til andre i ministeriet.

»Jeg synes, at man skal være ærlig om, hvordan man bruger transportmidler, og ikke bare sparke nedad,« siger Jakob Ellemann-Jensen og fortsætter:

»Jeg håber, at støttepartierne vil drage nogle konsekvenser af det. Jeg er i hvert fald klar.«

Synes du, at Trine Bramsen skal stoppe som forsvarsminister?

Blandt regeringens støttepartier har Radikale Venstres forsvarsordfører, Martin Lidegaard, allerede kaldt Trine Bramsens Ærø-tur »torskedum«.

Men han har ikke svaret på B.T.s henvendelse søndag eftermiddag om, at V-formanden vil have, at sagen skal have konsekvenser.

Søndag forsøgte B.T.s udsendte reporter at få en kommentar fra Trine Bramsen efter arrangementet på Kastellet.

Trine Bramsen, hvorfor valgte du at få et lift af Marinehjemmeværnet til et besøg på Ærø, som ikke behøvede at være forsvarsrelateret?

Forsvarsminister Trine Bramsen ville ikke svare på spørgmål fra B.T.s udsendte reporter, da vi sødang middag mødte hende til flagdag på Kastellet i København. Foto: Keld Navntoft Foto: Keld Navntoft Vis mere Forsvarsminister Trine Bramsen ville ikke svare på spørgmål fra B.T.s udsendte reporter, da vi sødang middag mødte hende til flagdag på Kastellet i København. Foto: Keld Navntoft Foto: Keld Navntoft

Hun ignorerede spørgsmålet og kiggede ligeud, mens hun gik videre hen til sin ministerbil.

Til gengæld reagerede en person i uniform fra Forsvaret på spørgsmålet.

Han løftede hånden for at vise, at ministeren intet havde at sige.

Så et svar fik B.T. aldrig fra Trine Bramsen.