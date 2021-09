I sidste uge fik en 83-årig kvinde franarret sit dankort af en tricktyv. Det har nu fået Sydøstjyllands Politi til at udsende en advarsel.

Det skriver Horsens Folkeblad.

I torsdags modtog en 83-årig kvinde nemlig et opkald fra en person, der udgav sig for at være en bankrådgiver fra Nordea.

Problemet var bare, at det hele var fup og fidus, og der slet ikke var tale om et opkald fra en ansat i Nordea.

Under opkaldet fortalte personen, at der var registeret en usædvanlig dankortstransaktion på 15.000 kroner, og derfor ville der komme en mand, som kunne hjælpe hende af med det 'misbrugte' dankort, så hun kunne få et nyt.

Det eneste han krævede var bare, at hun blev hængende i røret, indtil det 'misbrugte' kort var blevet afhentet.

Kvinden fulgte den såkaldte bankrådgivers opfordring, men hvad hun ikke vidste var, at hun senere kunne se, at der var blevet hævet lige knap 18.000 kroner på kortet.

Den 83-årige kvinde beskriver bankmanden som værende en mand i starten af tyverne, som var mellem 170-180 centimeter høj. Han var desuden brun i huden og bar en mørk kasket samt et sort mundbind.

Det er desuden ikke første gang, at politiet får anmeldelser om den slags tyveri.

B.T. har for nylig skrevet hvordan falske opkald, hvor nogen udgiver sig for at være fra banken, forekommer hver dag.

De falske opkald er nemlig blevet en kendt fremgangsmåde for svindlere, som blot vil have fingrene i personers penge og bankoplysninger.