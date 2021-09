Lørdag aften kort før klokken 22 sad en helt almindelig odenseaner på en bænk ude foran baren The Old Irish Pub på Vintapperstræde og passede sig selv. Men pludselig skete et overfald.

En endnu ukendt gerningsmand kom løbende ud fra baren og tog straks derefter kvælertag på forurettede. Det fremgår af døgrapporten fra weekenden.

»Det er ikke ligefrem den her type sager, man ser flest af,« fortæller Erik Skov, der er politikommissær ved Fyns Politi.

Offeret på bænken kendte nemlig ikke gerningsmanden på forhånd, og det virker derfor til, at kvælertaget blev foretaget fuldkommen umotiveret.

»Der er bare nogle mennesker, der ikke nødvendigvis handler sådan, som man forventer det,« siger Erik Skov om den noget mærkværdige sag.

Gerningsmanden slap dog grebet om den forurettedes hals, men afsluttede voldsepisoden med at slå den forurettede på kinden.

»Det er naturligvis en sag, som bliver efterforsket. Indtil videre ved jeg ikke mere, end der allerede er oplyst, men jeg kan fortælle, at der er oprettet en voldssag på det,« oplyer Erik Skov.

Efter overfaldet på bænken havde den forurettede mindre rifter i nakken og kradsemærker på begge sider af halsen.

»Jeg ved, at man har indhentet videoovervågning fra stedet, og efterforskningen af sagen fortsætter derfra,« afslutter Erik Skov.