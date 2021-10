Fem millioner brugere af NemID er i gang med – eller skal snart i gang med – at skifte til MitID.

Det er der mange svindlere, der har opdaget og forsøger at lukrere på.

Derfor advarer både Digitaliseringsstyrelsen og 'Mit digitale selvforsvar' mod fupnumrene, som svindlerne forsøger at lokke danskerne til at falde for.

Alle brugere af NemID skal frem mod næste år overgå til MitID, der i 2022 bliver det nye digitale værktøj til blandt andet at godkende dine køb på nettet, logge på netbank, tjekke årsopgørelse og underskrive noget digitalt.

I begyndelsen af oktober sendte Digitaliseringsstyrelsen et informationsbrev med Digital Post til dig, der skal udskifte dit NemID – og det har svindlere opdaget.

»Desværre kan digitale svindlere finde på at efterligne og udnytte overgangen fra NemID til MitID – og forsøge at franarre dig dine personoplysninger,« oplyser styrelsen på sin hjemmeside:

»Du kan blive udsat for falske e-mails, sms'er eller opkald, hvor du opfordres til at klikke på forkerte links eller afgive dine NemID-oplysninger, før du kan få MitID.«

Ifølge appen 'Dit digitale selvforsvar', som Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden står bag, har de første svindelforsøg allerede fundet sted.

»De (svindlerne, red.) er begyndt at udsende e-mails, der udnytter situationen til at narre fortrolige oplysninger fra borgere. Et eksempel er en mail med emnet 'Bekræft dine oplysninger'. Den angiver at være sendt fra 'Mit NemID' – altså en kombination af MitID og NemID,« lyder det i advarslen, som fortsætter:

»Ifølge mailen skal man opgradere sit NemID eller opsparingskonto – det fremgår ikke helt klart. Mailen slutter høfligt med et 'Vær hilset'.«

Mailen er dog ren svindel.

Hvis du har modtaget den – eller hvis du modtager den – rådes du til ikke at besvare den eller klikke på links i mailen.

»Digitaliseringsstyrelsen eller bankerne anmoder hverken om NemID, MitID eller andre log-in-informationer via e-mail, sms eller opkald,« oplyser styrelsen.

MitID vil først være fuldt indfaset i løbet af 2022. Du får besked fra din bank, når det er din tur til at skifte.