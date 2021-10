Fra fredag vil borgere i Aarhus Kommune, der hidtil har fået hjemmepleje af Berits Hjemmepleje, opleve, at plejerne kommer i nye uniformer.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nemlig lukket Berits Hjemmepleje fra fredag klokken 12. Det betyder, at Aarhus Kommune nu må overtage intet mindre end 1.040 borgere.

»Det er en kolossalt stor opgave. Vi fik beskeden fra styrelsen omkring klokken 16.30 i går (torsdag, red.), og så har vi været i gang lige siden for at kunne overtage,« siger Jens Bejer Damgaard, der er pleje- og rehabiliteringschef i Aarhus Kommune.

Der er cirka 140 borgere, der havde brug for besøg fredag, hvor overdragelsen fandt sted – og hvis de ikke allerede har fået hjælp, er hjælpen i hvert fald på vej, understreger Jens Bejer Damgaard.

Resten får muligvis udskudt deres besøg til næste uge.

»Det er en ekstraordinær situation, og borgerne kommer til at kunne mærke den ekstra arbejdsbyrde. Det er medarbejdere, der har travlt i forvejen, som vi trækker på,« fortæller Jens Bejer Damgaard.

Når en privat leverandør frafalder, har kommunen nemlig en forpligtelse til, at borgerne får leveret deres ydelser.

Få flere nyheder fra Aarhus

Kære læser Mit navn er Kenneth Elkjær, og jeg er redaktør for B.T. i Aarhus. Vi er otte journalister, der dækker Aarhus kærligt og kritisk. Vi jubler med, når der drysser Michelin-stjerner over byen, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til i Møllegade 32, og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipaarhus@bt.dk. Læs flere nyheder fra os på bt.dk/aarhus og følg os på Facebook her: www.facebook.com/btaarhus





Den opgave er dog noget af en mundfuld for Aarhus Kommune.

»Den kommunale hjemmepleje er ikke gearet til det. Det er ikke en hverdagsting for os, heldigvis. Vi har trukket i alt, hvad vi kan, så vi ikke alene kommer ud til borgerne, men at det også er med de rette kompetencer,« siger han og fortsætter:

»Det er jo hele humlen i det her og dét, som Berits Hjemmepleje har fået kritik for.«

Kritikken tager Aarhus Kommune dog ikke på sig selv.

Jens Bejer Damgaard forklarer, at Aarhus Kommune sikrer, at de ydelser, borgerne har ret til, bliver leveret, men at det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der skal føre tilsyn.

»Jeg har svært ved at se, Aarhus Kommune skulle have begået fejl i den her sag. Vi kan ikke være ansvarlige for, hvordan Berits Hjemmepleje leverer ydelserne, som det er nu,« siger han.

Alligevel understreger han dog, at kommunen vil tage det til efterretning.

»Nu har vi fået den her sag, og det giver stof til eftertanke. Lige nu er vi fokuseret på at komme ud til borgerne, bagefter må vi tage det til refleksion og se, hvad vi kan gøre anderledes,« siger Jens Bejer Damgaard.

Adspurgt, om kommunen kan gøre noget anderledes, når han netop har forklaret, at det er Styrelsen for Patientsikkerheds ansvar, siger han:

»Det er et relevant spørgsmål, som vi må tage på et senere tidspunkt. Lige nu er borgerne vores fokus.«