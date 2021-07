Over to timer i varm kabine i højhus.

Det var de forhold, som 85-årige Birgith Nielsen måtte holde ud, mens datteren Inge Skipper både forsøgte at hjælpe moderen og tilkalde hjælp til stedet.

Birgith Nielsen havde besøgt sin datter Inge på Jernbanegade i Fredericia. Da hun skulle hjem, tog hun så elevatoren ned fra 9. sal.

Dog blev det en kort tur, for mellem 9. og 8.-etage gik elevatoren i stå. Birgith forsøgte derfor at trykke på den lovpligtige nødknap i elevatoren.

»Jeg prøvede ellers at trykke på nødknappen og fik fat i en dame. 'Jeg sidder fast i en elevator', sagde jeg. Så sagde hun ét eller andet, men forsvandt,« fortæller hun til Fredericia Dagblad.

Og mere hørte Birgith ikke fra kvinden.

Efter en time i elevatoren, hvor temperaturen steg og steg, fandt datteren Inge en hammer, som hun brugte til at slå hul ind til moderen, så hun kunne få luft og vand.

Efter forgæves at ringe til både 1-1-2, som ikke kunne hjælpe, lykkedes det tilsidst datteren Inge at få fat i elevatorselskabet, der måtte sende en mand fra Odense, der efter to timer og 15 minutter kunne befri Birgtih fra den varme elevator.

Det er ikke første gang, at nogen sidder fast i elevatorerne på Jernbanegade. En uge efter sad et avisbud fast i en af ejendommenes andre elevatorer. Sagerne skal nu undersøges.