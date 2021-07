Hvad, der skulle være et sejlereventyr, blev til et månedlangt ophold på det sydlige Langeland.

Sådan gik det for en uheldig tysk lystsejler, da han tilbage i maj kom i problemer på sin lystbåd. En 26 fod Mallard Ecume De Mer.

Båden drev i land 9. maj – ødelagt og ude af stand til at fragte den 49-årig tysker videre.

»Jeg er i god behold. Jeg har proviant og kan godt overnatte i båden,« kunne sejleren fortælle til Fyns Amts Avis tilbage i maj.

Men hvad, der skulle have været et kort ophold, blev til seks uger for den tyske lystsejler. Dog med hjælp fra danske Per Kjær.

»Han var 400 meter fra, hvor vi bor,« forklarer Per Kjær, der bor fast på Langeland sammen med sin mand, til B.T.

Og af den grund kom langelænderen til at være det nærmeste vidne til den tyske lystsejlers opsigtsvækkende ophold.

Et ophold, der for lystsejleren foregik på stranden nær Keldsnor Fyr uden en mønt på lommen, men under en presenning med bådtoilet og masser af proviant.

Denne tyske lystsejler fik sig noget af en oplevelse, da han var strandet på Langeland i hele seks uger. Foto: Søren Stidsholt Nielsen, FAA.dk/Søsiden Vis mere Denne tyske lystsejler fik sig noget af en oplevelse, da han var strandet på Langeland i hele seks uger. Foto: Søren Stidsholt Nielsen, FAA.dk/Søsiden

Per Kjær fik første snak med den strandede lystsejler samme dag, manden stødte på land, og hjalp til med at få ringet rundt til forskellige myndigheder såsom Kystdirektoratet, men uden held. For det var simpelthen ikke »deres bord«, som langelænderen udtrykker det.

Derfor var lystsejleren nu strandet sammen med sin båd uden den helt store hjælp.

Og herfra kom og gik ugerne. Men utroligt nok var der ingen på øen, der blev meget klogere på sejleren. Derfor fik de heller ikke hans navn at vide. Det ville han simpelthen ikke ud med.

»Han fortalte, at han kom fra Kiel og måske var på vej til Norge. Meget mere fik vi ikke at vide,« fortæller Per Kjær.

Efter tre-fire uger spurgte jeg, om han havde mad og vand nok. Per Kjær, Langeland

Sejleren fortalte dog Per Kjær, at han havde tabt sin telefon, men at han havde en ekstra med og spurgte, om han måtte låne Per Kjærs wi-fi-forbindelse.

»Han fik koden og en oplader til sin telefon og har gennem flere uger siddet lige uden for og logget sig på nettet.«

»Derudover var han ved godt mod og havde proviant til otte uger. Men efter tre-fire uger spurgte jeg, om han havde mad og vand nok. Jeg tilbød ham endda at køre ind til byen for at handle ind, men det tilbud tog han aldrig imod,« fortsætter Per Kjær.

Og selvom det for Per Kjær og ægtemanden var lidt mærkeligt at blive ufrivillige naboer til en lystsejler fra Tyskland, var de aldrig utrygge omkring ham.

Men som alle utrolige historie, skulle denne også få en ende.

1. juli skulle nemlig blive sidste dag på Langeland for den strandede sejler.

»Lige før han besluttede sig for at tage afsted, stillede han en pose kaffe på et bord og noget proviant, han ikke længere havde brug for, da det krævede mælk. Det var noget budding af en art,« griner Per Kjær og fortsætter:

»Der tænkte vi, at han nok var på vej væk.«

Der, hvor sejleren havde slået sig ned, var der ryddet mere op, end der havde været i flere uger, og så forsvandt den 49-årige tyske lystsejler ellers uden et farvel til øens beboere.

Dog havde han både efterladt sin ødelagte båd og en pressending.

»Inden under ligger et bådtoilet, telt, hynder, puder og værktøj,« fortæller Per Kjær.

Efter sejlerens afrejse har Per Kjær set sig nødsaget til at indsende en anmeldelse til politiet og Langeland Kommune. Men der er endnu ingen, der har meldt sig på banen for at få fjernet båden.

Derfor er det stadig øboernes problem.

»Den skal væk. Det er bare et spørgsmål om tid, før den bliver mere ødelagt i et eller andet stormvejr. Eller også siver der diesel fra båden.«