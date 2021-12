Det var noget af en ubehagelig oplevelse 72-årige Aase Elkott fik, da hun mandag sen eftermiddag blev ringet op af en ung mand.

For stemmen kunne hun ikke genkende, og desuden ventede hun ikke noget opkald.

»Jeg sidder og læser avis og pludselig ringer min telefon fra et skjult nummer. Vi skal have gæster onsdag, så jeg tænker automatisk, at det nok er nogen, der melder afbud på grund af corona,« fortæller hun.

Men det var altså langt fra tilfældet.

»Så er det en ung mand, der taler pænt dansk og virker høflig og velopdragen. Men han taler så lavt. Og jeg er altså ikke hørehæmmet. Men alligevel bliver jeg nødt til at slå højttalerne til for at høre, hvad han siger,« fortæller hun.

Ifølge Aase fortæller manden, at han arbejder i IT-afdelingen i hendes bank, og at han kan se, der er nogen, der er i gang med at lave en overførsel på 17.500 kroner.

»Han spørger mig, om jeg kan genkende det beløb, og til det svarer jeg nej. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har brugt så mange penge.«

I den forbindelse foreslår han at spærre hendes kort, hvorefter han vil sende et bud ud efter hendes VISA kort.

»Det er så for alvor her, at alle mine alarmklokker begynder at ringe. Næ, hov, nu står jeg af, siger jeg bare. Min mand kommer hen og får sat ham på plads og fortæller ham, at nu kan han godt smutte,« fortæller Aase og fortsætter:

»Jeg var noget rystet og det var dybt ubehageligt. Der skete jo heldigvis ikke noget, men jeg havde bare den her ubehagelige fornemmelse af, at han måske luskede rundt om vores adresse,« fortæller hun.

Efterfølgende har hun delt sin oplevelse på facebookgruppen 'Vores Albertslund', hvor hun bor, for at advare andre.

»Det er første gang, det er sket for mig, så det kom jo lidt bag på mig, og det tænker jeg også, det kan for andre. Så derfor synes jeg, det er vigtigt at dele min oplevelse, så der forhåbentlig ikke er nogen, der hopper i,« fortæller hun.

Aase har efterfølgende meldt sagen til Københavns Vestegns Politi.

De understreger, at man skal være ekstra opmærksom, hvis man bliver ringet op af nogen, der oplyser, at de ringer fra banken.

»Man skal ALDRIG udlevere oplysninger om NemID/MItID, kreditkort over telefonen, på mail eller via de sociale medier. Samtidig bør man være opmærksom på, at myndigheder eller banker ALDRIG vil bede borgerne om at udlevere kreditkort,« lyder det fra Københavns Vestegns Politi.