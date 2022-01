Et år og tre måneder.

Sådan lyder fængselsstraffen mod en 22-årig mand ved retten i Kolding. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er dømt for sammen med flere gerningsmænd at have ringet til flere ældre kvinder, hvor han har udgivet sig for at være fra banken.

Han fortalte kvinderne, at deres hævekort var blevet misbrugt, og at der ville komme en medarbejder fra banken og afhente kortet. Meldingen lød også, at de skulle udlevere koden til hævekortet.

Efterfølgende brugte manden kortene til at hæve kontanter i hæveautomater og til at købe varer i butikker i Kolding.

Sydøstjyllands Politi modtog anmeldelser om forholdene den 11. oktober 2021 og allerede den 14. oktober 2021 blev den 22-årige varetægtsfængslet efter grundlovsforhør.

»Det var en hurtig og intensiv efterforskning, der ledte til, at vi allerede få dage efter vi modtog anmeldelserne kunne anholde den 22-årige mand i Aarhus,« siger vicepolitiinspektør Torben Simonsen, Efterforskningscenter Syd, Sydøstjyllands Politi.

»Vi er meget tilfredse med, at gerningsmanden, der så groft har udnyttet de ældre kvinder, nu er blevet dømt,« siger han videre.