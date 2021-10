I Nordjylland er smitte med coronavirus stigende, hvilket får flere til sætte kursen mod regionens teststeder.

Og det kan mærkes.

På grund af den stigende mængde tests bliver køerne ved respektive teststeder blot længere og længere. Som konsekvens har regionen åbnet nye testcentre og udvidet åbningstider.

Det oplyser Region Nordjylland.

Regionens testcentre I følgende byer kan man lade sig teste for corona i Region Nordjylland: Dronninglund

Støvring

Brovst

Brønderslev

Nykøbing

Læsø

Hadsund

Skagen

Frederikshavn

Hjørring

Thisted

Hobro

Aars

Aalborg Kilde: Region Nordjylland

»Vi har ikke nogen interesse i, at der kommer kø, og test er stadig et vigtigt redskab i forhold til smitteinddæmningen, hvorfor vi selvfølgelig følger udviklingen tæt og holder øje med, om der er behov for yderligere opskalering,« siger Jacob Bertramsen, kontorchef i Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland.

De nye testcentre er oprettet i Dronninglund og Hadsund, ligesom åbningstiderne er udvidet i Skagen og Frederikshavn.

Region Nordjylland råder i alt over 14 testcentre til de knap 5.000 borgere, der dagligt lader sig teste for tiden.

»Hvis man har mulighed for det, så vil vi kraftigt anbefale, at man kommer uden for spidsbelastningsperioden, hvis man vil undgå kø. Det vil sige, at man ikke kommer mellem 12 og 13.30, og at man ikke kommer ved åbnings- og lukketid,« siger Jacob Bertramsen.

21. oktober blev der registreret 73 nye tilfælde med corona i Region Nordjylland – 9. oktober var tallet 23.