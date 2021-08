Hvert år bliver 60.000 børn og unge indlagt på et af landets hospitaler og specialklinikker.

Og det kan til tider være en skræmmende og overvældende oplevelse.

Men nu er der bløde tryghedsskabere på vej. I den her uge modtager hospitalerne i Region Hovedstaden nemlig 4800 isbjørnebamser, der skal skabe glæde og tillid hos de indlagte børn.

Det skriver TV2 Lorry.

Det er TrygFonden der står bag den store donation.

Og over 900 af bamserne får nyt hjem på Hvidovre Hospital, hvor sundhedspersonalet bruger dem til at berolige børnene, når de bliver undersøgt, behandlet eller skal have behandlingsforløbet forklaret.

»Et barns første møde med sundhedsvæsenet er ofte utrygt. Det er jo en helt ny og ukendt verden for dem. Derfor handler meget af vores hverdag om at gøre oplevelsen så tryg som mulig, og hér er krammebamserne et vigtigt værktøj,« forklarer Katrine Flenstrøm, der er klinisk udviklingssygeplejerske på ortopædkirurgisk ambulatorium på Hvidovre Hospital, til TV2 Lorry.

Siden 2007 har TrygFonden uddelt mere end 800.000 isbjørnebamser til landets hospitaler, og erfaringerne viser blandt andet, at de indlagte børn ofte græder mindre, når de for eksempel bliver stukket med en nål, hvis de har en krammebamse i favnen.