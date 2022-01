I disse dage modtager adskillige kvinder et nedslående brev i deres e-Boks.

Her får de at vide, at en 31-årig mand har hacket sig adgang til seksuelle eller intime billeder og videoer af dem. De er forurettede i en ny sag om ulovlig billeddeling.

»Mange af dem er vågnet op til en chokbesked i e-Boks og har måske slet ikke vidst, at der fandtes de billeder af dem derude,« siger kvindernes bistandsadvokat Karen Marie Jespersen.

Den 31-årige gerningsmand, som B.T. kender navnet på, arbejder til daglig som it-supporter.

Og det er netop sine it-evner, han har udnyttet til at hacke sig adgang til kvindernes private billeder og videoer.

Den 31-årige, der på gerningstidspunktet boede uden for Viborg, har først hacket flere hundrede hjemmesider med kundedatabaser, hvor han så har skaffet sig brugernavne og adgangskoder.

Med de brugernavne og adgangskoder har han efterfølgende kunnet hacke sig ind på personernes onlinekonti – og det er både Facebook, Snapchat, Instagram, mail samt Dropbox og iCloud.

Politiet tror, at det er lykkedes ham, fordi mange bruger de samme koder på flere forskellige platforme.

Det er Midt- og Vestjyllands Politi, der efterforsker manden, og grunden til, at de faldt over den store mængde ulovligt billedmateriale, skyldes, at de allerede var i gang med at efterforske ham i en sag om hacking.

Her undersøgte de hans it-udstyr og fandt så videoerne og billederne af de mange kvinder.

B.T. har talt med Midt- og Vestjyllands Politi, der ikke vil oplyse, hvor mange kvinder der er forurettede i sagen. Politiet kan faktisk slet ikke sige noget om sagen lige nu, da den stadig efterforskes, lyder det.

Kvinderne har alle fået beskikket den samme bistandsadvokat, Karen Marie Jespersen fra Njord Lawfirm, og hun fortæller, at der på søndag vil være et online videomøde for de forurettede.

»Jeg aftalt med politiet, at der bliver afholdt et fælles Teams-møde på søndag, hvor politiet kan fortælle om sagen sammen med mig, og de forurettede kan få svar på de bekymringer og frustrationer, de sidder med,« siger bistandsadvokat Karen Marie Jespersen.

Flere af kvinderne i denne sag er allerede en del af andre sager om ulovlig billeddeling, står der i brevet fra politiet.

Og da politiet endnu ikke er færdige med at sende breve ud til forurettede, kan kvinderne fra de andre sager ikke vide, om den nye sag også snart lander i deres e-Boks.

25-årige Marie Wendell en del af tre sager om ulovlig billeddeling. Hun frygter, at hun også er forurettet i den nye sag. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 25-årige Marie Wendell en del af tre sager om ulovlig billeddeling. Hun frygter, at hun også er forurettet i den nye sag. Foto: Bax Lindhardt

En af dem, der sidder med den bekymring, er 25-årige Marie Wendell, der i forvejen er en del af tre andre sager, hvor hun har fået delt nøgenbilleder mod sin vilje. Den ene sag stod hun for to år siden frem i B.T. og fortalte om.

Her fortalte hun, at hun ikke skammer sig over det, der er sket for hende. Og hun skammer sig ikke over sin nøgenhed. Men når nogen forsøger at tage al magt og kontrol fra hende og ramme hende ved at udstille hende på den måde, så handler det pludselig om langt mere end blot en nøgen krop.

»Jeg tror, det handler meget om magt. At de tænker, de har vores liv i hænderne på en eller anden måde og potentielt kan ødelægge vores liv og vores hverdag,« siger hun.

I den første sag, hun blev en del af, var 720 kvinder havnet i et onlinekatalog med intime fotos. Det er en af de største sager af slagsen i dansk sammenhæng, og som flere af kvindernes advokat, Miriam Michaelsen, beskrev det: En sag, der sætter en tyk, fed streg under, at deling af billeder uden samtykke ikke er et ungdomsproblem, men et problem, der kan ramme hvem som helst.

Men for Marie Wendell virker det stadig, som om der er mange, der har svært ved at se det som et større samfundsproblem.

»Jeg hører tit folk, især i den lidt ældre generation, der siger: 'Så kan de bare lade være, og det er jo, hvad der sker, når man sender den slags',« siger hun og fortsætter:

»Men det er ikke ulovligt. Jeg har jo ikke gjort noget forkert.«

Den nye sag, hvor den 31-årige mand er sigtet, efterforskes stadig og er derfor ikke berammet endnu i forhold til en retssag.