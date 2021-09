19.000 løbere bevæger sig søndag ud i de københavnske gader for at deltage i de 21.0975 kilometer, der udgør Copenhagen Half Marathon.

Er du ikke er en af dem, der snører løbeskoene eller hepper på sidelinjen, så skal du holde tungen lige i munden, hvis du planlægger at krydse byen som søndagsbilist. Trafikken er nemlig ikke, som den plejer.

Allerede lørdag kl. 18 vil Øster Allé fra Edel Sauntes Allé til P.H. Lings Allé lukke for gennemkørsel. Søndag vil biltrafikken have dårlige vilkår på Nørrebrogade stort set hele dagen, og løberuten i sig selv vil være lukket for færdsel mellem kl. 9 og kl. 15.

Samtidigt så kan »omkringliggende veje blive berørt i form af ensretning eller omdirigering, efterhånden som rutevejene lukkes,« oplyser løbet.

Se på kortet hvor ruten går, og hvor det vil være muligt at passere i bil.

Udover de passager Copenhagen Half Marathon periodevis holder åbne, så er flere hovedårer i byen åbne for gennemkørsel hele dagen.

Det gælder blandt andet turen fra Langebro til Bispeengbuen via H.C. Andersens Bouevard og Åboulvevard, der er åben i begge retninger.

Også Bernstorffsgade og Folke Bernadottes Allé er åbne for biler i løbet af dagen.

Det forventes, at den sidste løber har rundet målstregen omkring kl. 14, og som om der ikke var nok, der gik mod bilisterne på den her søndag, så falder resten af eftermiddagen også i de gåendes favør enkelte steder i byen.

Nørrebro Lokaludvalg har investeret i 5.000 stykker kridt i anledningen af bilfri Søndag 2021, hvor Nørrebrogade er lukket fra Dronning Louises Bro til Den Røde Plads. Lokaludvalget opfordrer københavnerne til at male 'årets største kridtmaleri.' Foto: Scanpix/Bax Lindhardt Vis mere Nørrebro Lokaludvalg har investeret i 5.000 stykker kridt i anledningen af bilfri Søndag 2021, hvor Nørrebrogade er lukket fra Dronning Louises Bro til Den Røde Plads. Lokaludvalget opfordrer københavnerne til at male 'årets største kridtmaleri.' Foto: Scanpix/Bax Lindhardt

Når løbet er oversået, så forbliver Nørrebrogade nemlig lukket. Det skyldes, at der søndag mellem kl. 14 og kl. 18 bliver afholdt 'Bilfri Søndag 2021.'

Fra Dronning Louises Bro til den røde plads har Nørrebro Lokaludvalg stablet en række aktiviteter på benene – fra sæbekasseløb til dansefest. Således kan gående slentre, som de vil, og farvelægge brogaden med kridt, mens bilerne pænt må vente.

Bilister, cyklister og andre ikke gående kan dog krydse gaden langs jagtvej forbi Runddelen i hele perioden. Cirka kl. 19 vil det igen være muligt at tage turen ned ad Nørrebrogade i bil.

Og hvad så med busserne – bliver de også påvirket søndag? Det korte svar er 'ja.'

En række buslinjer er mellem kl. 9 og kl. 19 påvirket af Copenhagen Half Marathon. Du kan se hvilke linjer, det drejer sig om her.