Udstyret med en kost fejede Mick Øgendahl fredag eftermiddag sit ansigt frit.

Forvirret? Formentlig ikke, hvis du fra tid til anden har gået under lindetræerne på Frederiksberg Allé. Her finder man nemlig det danske bud på en walk of fame.

Således slutter Mick Øgendahl sig nu til den gruppe skuespillere, hvis ansigter pryder fortovet på alleen. Han er nemlig netop blevet tildelt Teaterflisen.

»Det er overraskende. Jeg vidste ikke, jeg var nomineret. Det fandt jeg først ud af, dagen før det blev afgjort, så det var lidt mærkeligt,« griner han, da B.T. taler med ham.

»Og da jeg fandt ud af det, vidste jeg ikke helt rigtig, om jeg skulle grine eller græde. Jeg er jo fra en tid, hvor, hvis man ikke havde sin egen flise inde byen, var det fordi, livet ikke var gået helt, som man havde regnet med.«

Trods overraskelse er der ingen tvivl om, at Mick Øgendahl er meget taknemmelig og glad for hæderen.

»Det er altid rart med lidt anerkendelse. Jeg tror, det var Heiberg, der engang sagde: ‘Ordener er noget, man hænger på idioter’. Men samtidig har jeg af jeres anmelder, i jeg ved ikke hvor mange år, fået at vide, at jeg er en stor idiot, så det er jo godt at blive bakket op med noget reel anerkendelse,« siger han drillende til B.T.s journalist.

Komikeren og skuespilleren understreger, at det betyder meget for ham, at anerkendelsen kommer fra folket.

Det er nemlig de mennesker, der har været inde på Teaterflisen.dk og stemme, der har valgt ham blandt de andre nominerede, som var Søs Egelind, Frank Hvam, Ditte Hansen, Casper Christensen og Mia Lyhne.

Det er blandt andre Frederiksberg Bladet, Frederiksberg Fonden og initiativtager Johnny Gehlsen, daværende restauratør på Promenaden, der står bag prisen. Da Mick Øgendahl blev nomineret, lød det:

»Med sin drengede og naive stil og tilgang til verden er han let at synes om. Derfor påtager han sig tit rollen som ham, der stiller de dumme spørgsmål. Som faktisk er de kloge.«

Ovenstående faldt tydeligvis i folkets smag, og for fremtiden kan man altså finde en Mick Øgendahls karikatur af tegner Jens Hage i en granitflise på den store allé. Med flisen følger desuden også 10.000 kroner.