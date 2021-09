Særlig Efterforskning Øst (SEØ) har fredag anholdt to mænd i en sag om organiserede tyverier.

Det drejer sig om tyveri af gravemaskiner og entreprenørmaskiner. Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

»Det er politiets opfattelse, at tyverierne har været organiseret og målrettet mod byggepladser på Sjælland, særligt det storkøbenhavnske område, og det er med stor tilfredshed, at vi har kunnet foretage anholdelserne, og dermed sætte en stopper for de to mænds aktiviteter,« siger vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra SEØ.

Der er tale om to mænd på 35 og 40 år, der begge er serbiske statsborgere.

Det er politiets opfattelse, at det er over en periode fra november 2020 frem til anholdelsestidspunktet torsdag, at tyverierne er blevet begået.

Den samlede værdi af tyvekosterne lyder på cirka 1,2 millioner kroner, og politiet mener, at de stjålne maskiner skulle afsættes i Serbien.

»Der er tale om store værdier, der i sagens natur kan være svære at sikre fuldstændig mod tyveri. Ud over den materielle værdi, giver disse tyverier også ofte tab i forhold til forsinkelser af arbejdet, der udføres på byggepladserne,« fortæller Torben Henriksen.

Grundlovsforhøret blev fredag afholdt for lukkede døre i Retten i Glostrup, hvor de to mænd blev varetægtsfængslet i fire uger. Den kommende efterforskning skal klarlægge, om de anholdte kan sættes i forbindelse med flere lignende tyveriforhold.