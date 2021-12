Årets sidste dag nærmer sig med hastige skridt, og for mange betyder det, at der nu skal købes masser af krudt.

Og når klokken rammer midnat 31. december, skydes alt det indkøbte fyrværkeri så af og lyser med sine mange farver nattehimlen op. Det er tradition.

Men selvom fyrværkeri er smukt at kigge på, så er det desværre ikke helt ufarligt.

Tal fra Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital viser nemlig, at i alt 165 personer sidste år kom til skade i fyrværkeriulykker.

Af dem var 25 af skaderne alvorlige.

Og netop derfor lyder der i år en klar opfordring fra brancheorganisationen for forsikrings- og pensionsselskaber – nemlig at man skal passe på med at mikse fyrværkeri og alkohol. Det kan komme til at koste dyrt.

For ikke nok med, at du selv kan komme alvorligt til skade, så kan du også risikere, at dine forsikringer simpelthen ikke dækker skader, som er sket i forbindelse med fyrværkeri.

Forsikringernes pengekasse lukker især i forbindelse med tankeløs opførsel, ulovligt fyrværkeri og for meget alkohol.

»Du får ingen erstatning, hvis du tankeløst håndterer fyrværkeriet forkert og kommer til skade, for eksempel ved at holde en tændt raket i hånden. Det samme gælder, hvis du fyrer ulovligt eller hjemmelavet fyrværkeri af,« oplyser Anja Lintrup Sørensen, der er chefkonsulent i Forsikringsoplysningen hos F&P.

Og forsikringen siger altså også klart nej, hvis en skade sker, mens man er fuld.

»Hvert år sker der ulykker, fordi fulde personer kaster tændt fyrværkeri efter andre personer eller deres ting,« siger Anja Lintrup Sørensen og fortsætter:

»I sådan en situation kan du ikke være sikker på, at din private ansvarsforsikring betaler erstatning til det uskyldige offer. Det risikerer du at skulle betale af egen lomme.«

Hvis du altså har planer om at fyre en masse fyrværkeri af nytårsaften, så kan det være en god idé at gemme alkoholen til efter affyringen er færdig.