Christian Breinholt tænkte ikke nærmere over det, da hans søn Villads i lørdag stillede et spørgsmål:

»Må jeg også tage et sug af ballonen?«

Anledningen var en Halloween-fest i Grenaa, og her kastede selskabet pludselig sin kærlighed over en række heliumballoner og den dertilhørende komiske stemme.

Christian Breinholt tog et sug og fik underholdt resten af selskabet, da hans søn altså også ville prøve.

Det fik sønnen, som var udklædt og sminket som et lig, lov til, men da han åbnede munden og sagde et par ord, havde heliummet ingen indvirkning på stemmen.

Det havde den til gengæld på hans tilstand.

»Der gik kort tid, og så fik Villads det rigtig dårligt. Han fik trykken for brystet, en anderledes vejrtrækning, store pupiler og sveden piblende ned. Men faktisk tænker jeg slet ikke her, at det har noget med helium at gøre,« fortæller Christian Breinholm.

Hurtigt får han sin søn ud i den friske luft, sætter ham ned og får ringet til vagtcentralen.

Der er dog 68 foran Christian i køen, så da han efter et par minutter kan mærke, at Villads får det bedre, opgiver han at få fat i noget sundhedspersonale.

I stedet bevæger han sig ind i huset for at lægge Villads ned i en seng, men på vej ned mod den bløde madras falder den 10-årige dreng sammen som et sæk kartofler.

Villads besvimer, men kommer hurtigt til sig selv igen, og da Christian hurtigt får fat på Giftlinjen, er der ingen tvivl i den anden ende af røret.

Den 10-årige dreng skal hentes med en ambulance.

Kort tid efter ligger Villads på en båre i ambulancen og her siger han noget, der får føreren til at slå udrykningen til, samt trykke speederen i bund.

»Villads klager over smerter i brystet, og så begynder de at mistænke, at heliummet har presset ilten ud i blodet, og det er ikke godt,« fortæller Christian.

Da far og søn når til Regionshospitalet i Randers, bliver den lille dreng overvåget massivt, og heldigvis bliver tilstanden bedre og bedre, som minutterne går.

Villads på hospitalet Foto: Privatfoto

Den udvikling glæder naturligvis Christian, men alligevel bliver han også rystet over en besked fra paramedicineren.

»Jeg får fortalt, at det er livsfarligt, og at det - især for børn - kan være livsfarlig at suge fra en heliumballon. Og helt ærligt - så ville jeg jo ikke have reageret, hvis han havde gjort det,« fortæller Christian.

Nu er han dog blevet klogere, og det er også derfor, han har valgt først at fortælle sin historie til TV 2 Østjylland – herefter B.T.

»Jeg skrev et opslag med det her på min Facebook, og der var overraskende mange, der ikke kender til de potentielt farlige bivirkninger,« siger Christian og fortsætter:

»Jeg har da følt mig som verdens dårligste forælder, men nu kan jeg måske hjælpe til, at andre ikke får det sådan. Det er vigtigt at få sat fokus på.«

Villads slipper uden varige mén, men har ikke været i skole mandag og døjer stadig med hovedpine og træthed efter uheldet i lørdags.