Torsdag aften gæstede en helt særlig gæst Aftenshowet på DR1.

Nemlig prins Joachim, som i øvrigt var dus med de i alt fire andre personer, der var med i studiet i Industriens Hus i København.

B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, kalder prinsens optræden i Aftenshowet for overraskende.

»Han har jo i virkeligheden lavet meget få optrædener i dansk presse på det sidste. Nu var han i medierne i forbindelse med Tour de France, men efter han er flyttet til Paris og arbejder dernede, har han været meget fraværende i det danske kongehus og har ikke haft protektionsopgaver som de andre medlemmer. Det har han simpelthen ikke tid til,« siger Jacob Heinel Jensen og fortsætter:

Prins Joachim og Jonas Vingegaard på podiet under dette års Tour de France. Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Prins Joachim og Jonas Vingegaard på podiet under dette års Tour de France. Foto: GONZALO FUENTES

»Derfor er han blevet en ekstremt fraværende figur i Kongehuset, og derfor høster han også – nærmest altid – en af de laveste pointscore, når vi tester medlemmerne af Kongehusets popularitet.«

Dette gjorde prins Joachim også ved seneste måling, hvor hele 19 procent svarede, at de synes enten 'dårligt' eller 'meget dårligt' om dronning Margrethes yngste søn.

Ifølge B.T.s royale korrespondent handler det om, at danskerne ofte forbinder prins Joachim med en »stokkonservativ mand, som ikke er rar at tale med.«

Men i virkeligheden er det slet ikke realiteten.

Jacob Heinel Jensen, B.T.s royale korrespondent. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jacob Heinel Jensen, B.T.s royale korrespondent. Foto: Bax Lindhardt

»Han er temmelig god til at være på og fortælle om ting, han er passioneret omkring. Men det har været fuldstændig fraværende de sidste par år, og derfor kan vi se, at populariteten på prinsen falder. Han har brug for stadig at være relevant, og at vi husker ham,« siger Jacob Heinel Jensen og fortsætter:

»Det er klart, at når du ikke render rundt i Danmark, klipper snore over og optræder i bladene, hvordan skal vi så huske prins Joachim?«

Og svaret er meget simpelt.

»Det gør man lige præcis ved at smide ham ind i meget ufarlige ting som Aftenshowet,« lyder det fra B.T.s royale korrespondent.

Prinsen gæstede Aftenshowet-studiet til en snak om racerløbet Copenhagen Historic Grand Prix, som han selv selv skal deltage i i weekenden.

Jacob Heinel Jensen har savnet at se prinsen i offentligheden og tror på, at en medieoptræden som denne kan gavne prins Joachim.

»Det er jo ikke sådan, at værterne lige pludselig begynder at stille private spørgsmål, som andre medier måske kunne finde på at gøre. Så det er en meget sikker form for medieoptræden, som jeg egentlig tror, gavner ham.«