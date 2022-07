Lyt til artiklen

Prins Joachim er det klart mest upopulære medlem af det danske kongehus.

Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har lavet for B.T.

Her svarer hele 19 procent, at de synes enten 'dårligt' eller 'meget dårligt' om dronning Margrethe og prins Henriks yngste søn, hvilket langt overgår nogen af de andre royale familiemedlemmer.

Ifølge B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen er prinsens dårlige ry dog langt hen ad vejen »uretfærdigt«.

Prins Joachim inden opstarten som forsvarsattaché på Den Danske Ambassade i Paris, fredag den 18. september 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prins Joachim inden opstarten som forsvarsattaché på Den Danske Ambassade i Paris, fredag den 18. september 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

For i virkeligheden kan meget af skylden for prinsens upopularitet tilkomme Kongehuset selv, mener kongehuseksperten.

»Der er virkelig tale om et A-hold og et B-hold i Kongehuset. Prins Joachim er blevet meget mere usynlig i det danske kongehus.«

For prins Joachim er både pligtopfyldende og var stolt af sit arbejde som kongelig – men fremtidens kongehus er mere slankt.

Så derfor er 'B-holdet' blevet »pakket væk«.

»Prinsesse Marie har jo sagt, at det ikke var deres valg at flytte til Frankrig. Det er aldrig blevet uddybet siden, men det er ikke svært at finde frem til, at man har truffet et valg inde ved Kongehuset,« mener Jacob Heinel Jensen.

Synes du, det er uretfærdigt, at prins Joachim er upopulær blandt befolkningen?

Der er også langt op til storebror kronprins Frederik, der altid har været uhyre populær i den danske befolkning og fortsat er det mest populære medlem ifølge B.T.s nye måling.

For mens hele 80 procent synes enten godt eller meget godt om Kronprinsen, så svarer kun 41 procent det samme om prins Joachim.

»Danskerne føler, at Kronprinsen er enormt meget nede på jorden, og det føler de ikke, at prins Joachim er. Og det mener jeg faktisk er forkert, men danskerne får ikke mulighed for at se det,« forklarer Jacob Heinel Jensen.

Prins Joachim og grevinde Alexandra med deres ældste søn prins Nikolai. Derudover har de prins Felix, mens prins Joachim også har prins Henrik og prinsesse Athena med sin hustru prinsesse Marie. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prins Joachim og grevinde Alexandra med deres ældste søn prins Nikolai. Derudover har de prins Felix, mens prins Joachim også har prins Henrik og prinsesse Athena med sin hustru prinsesse Marie. Foto: Mads Claus Rasmussen

Prins Joachim er dog ikke uden fejl.

Eksempelvis da han i det franske ugeblad Point de Vue forklarede sin utilfredshed med netop at være på Kongehusets B-hold. For »kongelige, der klynker, er sjældent en god idé«.

Prins Joachims årpenge kom også endnu mere under den kritiske lup, efter det blev meldt ud, at han og familien flyttede til Frankrig på ubestemt tid – og man i samme ombæring havde glemt at spørge Folketinget om lov til at få apanagen med til udlandet.

Men til danskernes utilfredshed fik prins Joachim sin apanage på omtrent 3,8 millioner med fra staten.

ARKIV. Prins Joachim på observationshøjen i Oksbøl, den 18. maj 2017. Foto: Henning Bagger Vis mere ARKIV. Prins Joachim på observationshøjen i Oksbøl, den 18. maj 2017. Foto: Henning Bagger

Og med en særkonstruktion får han nu apanage frem for løn for sit arbejde som forsvarsattaché i den danske ambassade i Paris.

»Fordi prins Joachim ikke arbejder som kongelig eller har sin daglige gang i Kongehuset, så har det været svært for mange danskere at se ideen med ham, og hvorfor man betaler til ham,« forklarer Jacob Heinel Jensen.

Men ifølge B.T.s royale korrespondent er der flere muligheder for at genvinde popularitet for greven af Monpezat.

Han nævner prins Joachims tilstedeværelse under Tour de France og hans dokumentarserie 'Prins Joachim fortæller' som gode eksempler.

Men der skal mere til endnu.

»Prins Joachim kunne godt bryde lidt ud og vise, hvem han var. Det kunne han gøre i forskellige projekter, interview, tv-udsendelser, dokumentarer, alle mulige ting. Han må gerne udfordre Kongehuset lidt, selvom det nok kan give kritik internt.