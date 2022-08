Lyt til artiklen

Da Prins Joachim torsdag aften gæstede Aftenshowet på DR1, var han dus med de i alt fire andre personer, som var med i studiet i Industriens Hus i København.

Det gjorde vært Kristian Ring-Hansen Holt meget klart allerede inden interviewet med Prins Joachim begyndte.

»Velkommen til Aftenshowet og velkommen til Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, som vi i aften i denne sammenhæng har fået lov til at være dus med,« lød det, inden medvært Jan Gintberg tog over.

Ifølge B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, er der en helt klar grund til, at Prins Joachim gerne vil være dus med danskerne.

Jacob Heinel Jensen, B.T.s royale korrespondent. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jacob Heinel Jensen, B.T.s royale korrespondent. Foto: Bax Lindhardt

»Der tegner sig et mønster af, at Prins Joachim gerne vil af med det image, som den der superroyalist, som kræver, at folk siger De til ham, for det er uanset, hvordan vi vender og drejer det, sådan et image, han har haft i gennem mange mange år,« fortæller Jacob Heinel Jensen og fortsætter:

»Det er et nybrud i Kongehuset, og der er et opbrud i gang med hensyn til de tiltaleformer, vi har været vant til. Dermed ikke sagt, at De bliver sluppet inden for den nærmeste fremtid. Det tror jeg bestemt ikke, men der er i hvert fald ved at ske noget på den front.«

Ifølge Jacob Heinel Jensen er det svært at bevare et Kongehus, som er 'tættere' på danskerne, hvis vi samtidig tiltaler medlemmer på en helt anden måde.

Derfor er B.T.s royale korrespondent ikke i tvivl om, at det er et klart strategisk valg af Kongehuset og Prins Joachim at deltage i interviews, hvor han er dus med journalisten. Præcis som tilfældet var, da DRs internationale korrespondent Stéphanie Surrugue interviewede Prins Joachim i november 2020.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Aftenshowet - DR (@aftenshowet_dr)

Og der er ifølge Jacob Heinel Jensen tale om et strategisk klogt valg, fordi Prins Joachim er klart det mest upopulære medlem af det danske kongehus, og at han ved at være dus med danskerne, kan komme 'tættere' på dem.

Prins Joachim gæstede Aftenshowet for at tale om racerløbet Copenhagen Historic Grand Prix, som han selv skal deltage i i weekenden.