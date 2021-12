Prins Felix har scoret et nyt job.

Den 19-årige prins er kommet i lære hos Mærsk som strategic trainee. Her skal han være, inden han søger ind på en uddannelse – formentlig i sommeren 2022.

Prins Felix stoppede på Hærens løjtnantudannelse i september, hvor det var meningen, at han skulle gennemføre et etårigt forløb. Men militæret var ikke prinsens kop te, og han droppede ud efter en måned.

Det vakte opsigt, da det altid har været en tradition, at mandlige medlemmer af den kongelige familie gennemfører en eller anden form for militæruddannelse. Prins Nikolai var den første til at bryde traditionen, da han i oktober 2018 stoppede på Hærens Sergentskole i Varde. Og hans bror gik samme vej.

Men det stod klart for prins Felix, at han ikke kunne gå rundt og trille tommelfingre i et år. Så efter en kort ferie hos prins Nikolai i Paris vendte han hjem til København for at starte hos Mærsk.

Prinsen får ikke langt til arbejde. I august kunne B.T. fortælle, at han har fået en lejlighed tæt på Amalienborg. Det er prins Felix' første egen lejlighed. Når han ikke arbejder, får han tid til at hygge sig her med sin kæreste, Karen Bak.

Karen Bak er prins Felix' kæreste. Foto: Facebook Vis mere Karen Bak er prins Felix' kæreste. Foto: Facebook

Da prins Felix blev student i juni, afslørede han også sine fremtidige studieplaner over for B.T. Det var dog dengang, han stadig var fast besluttet på at skulle i militæret i to år.

»Det kunne være noget CBS, men jeg er ikke fast besluttet på det, så nu har jeg lige to år til at tænke over det,« sagde han.

Militærdrømmen blev som bekendt ikke til noget – men nu satser prins Felix altså på erhvervslivet.

Da prins Nikolai stoppede i militæret i 2018, kom han i lære hos ejendomsmatador Mikael Goldschmidt på Grønningen. Det gav ham en masse erfaring, inden han søgte ind på Copenhagen Business School i august 2019.

Prins Nikolai bor lige nu i Paris, hvor han er ved at læse et semester på Paris School of Business (PSB).