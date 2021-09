Prins Felix stopper i militæret.

Det kan B.T. nu fortælle.

Oplysningerne bekræftes af Kongehuset, der har udsendt en pressemeddelelse.

»Det er rigtigt, at prins Felix stopper i militæret. Det ligger simpelthen ikke til ham og derfor har han besluttet sig for at stoppe nu. Nu skal prinsen stille og roligt finde ud af, hvad han så skal lave,« siger presserådgiver Helle von Wildenrath Løvgreen til B.T.

Prins Felix begyndte på Hærens Løjtnantuddannelse i august, hvor det var meningen, at han skulle gennemføre en etårig uddannelse ved Hærens Officerskole og efterfølgende være et år ved et af Hærens regimenter, hvor man bliver delingsfører. Derefter skulle prins Felix fortsætte sin karriere i militæret.

Prins Felix studenterkørsel Gammel Hellerup Gymnasium Foto: Nils Meilvang

Men godt og vel en måned inde i forløbet står det nu klart, at prins Felix ikke kommer til at gennemføre forløbet.

Det er prins Felix' egen beslutning, men grevinde Alexandra bakker op om sønnens beslutning.

»Grevinden er glad for, at hendes sønner trods alt tør udfordre sig selv, selvom alting ikke altid lykkes,« forklarer Helle von Wildenrath Løvgreen.

Dermed følger prins Felix i storebrors fodspor, der også valgte at stoppe i militæret. I 2018 begyndte prins Nikolai på Varde Kasserne, men efter kort tid stoppede han. I stedet brugte han året på sit modelarbejde og arbejdede desuden for ejendomsmatador Mikael Goldschmidt. Året efter kom han ind på Copenhagen Business School (CBS), hvor han stadig går.

Prins Felix luftede selv tanken om en uddannelse på CBS efter sin militærkarriere, da han blev student.

»Det kunne være noget CBS, men jeg er ikke fast besluttet på det, så nu har jeg lige to år til at tænke over det,« sagde prinsen, da han blev student i juni.

Beslutningen om at stoppe i militæret kommer nok som en overraskelse for de fleste. Prins Felix virkede nemlig meget spændt på sit nye liv, da han blev student i begyndelsen af sommeren.

»Jeg har været meget fast besluttet på det i noget tid,« sagde prins Felix.

Det har ellers været en tradition, at medlemmer af Kongehuset tager en militæruddannelse. Prins Felix' far, prins Joachim, har altid haft en tæt tilknytning til det danske forsvar og arbejder lige nu som forsvarsattaché i Paris, efter han i 2019 gennemførte en af de fineste militære uddannelser, da han studerede ved École Militaire i Frankrig.

Prins Joachim begyndte allerede som rekrut i Dronningens Livregiment i 1987. Året efter blev han sergent, og i 2011 blev han oberstløjtnant.