Telia Danmark skifter ud på direktørposten.

Det store teleselskab meddeler torsdag morgen, at Thomas Kjærsgaard er færdig med øjeblikkelig virkning – det sker efter kun lige over to år som topchef for den danske afdeling.

»Telia Danmark går nu ind i en fokuseret vækstfase, som kræver nye kræfter i direktørrollen,« lyder begrundelsen for udskiftningen fra Dan Strömberg, der er såkaldt Senior Vice President i Telia Company med overordnet ansvar for Telia i Danmark, Estland og Litauen.

Som ny direktør for Telia Danmark er tjekkiske Petr Cermak blevet indsat, men det er kun midlertidigt.

Teleselskabet oplyser, at han kun skal varetage stillingen, indtil der er fundet en ny topchef. Det forventes først at ske »i løbet af foråret 2022«.

»Jeg vil gerne takke Thomas (Kjærsgaard, red.) for hans indsats som CEO gennem de sidste to år. Han har spillet en afgørende og dedikeret rolle i arbejdet med at udvikle Telia Danmarks nye strategi og med at klargøre forretningen til vækst,« lyder det fra Dan Strömberg.

Og det skal Petr Cermak altså føre videre.

Den 42-årige tjekke har i forvejen været tilknyttet Telia Danmark som konsulent, og det var også en af grundene til, at valget faldt på netop ham.

»Petr har indgående kendskab til teleindustrien og Telia i Danmark i særdeleshed. Han vil holde foden på speederen og sikre fremdrift og konsistens, mens rekrutteringen af Telia Danmarks nye CEO pågår,« siger Dan Strömberg.

I mellemtiden har Petr Cermak orlov fra konsulentvirksomheden Bain & Company, hvor han er partner.