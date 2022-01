Mens der er blevet sat et midlertidigt punktum i sagen mod Jeffrey Epsteins ekskæreste Ghislaine Maxwell, kan den britiske prins Andrew langt fra ånde lettet op.

Dommen mod Maxwell har fået presset til at stige på prinsen i så høj en grad, at der i kongehuset nu angiveligt lægges planer for, om han fremover skal holde op med at bruge sin fornemme hertugtitel.

Ifølge Sunday Times er det hoffets rådgivere, der har diskuteret planerne, som i så fald vil træde i kraft, hvis prins Andrew taber sagen mod Virginia Giuffre, der har stævnet ham i et civilt søgsmål.

Giuffre anklager prinsen for at have misbrugt hende seksuelt tre gange i forbindelse med et besøg hos Jeffrey Epstein, da hun var 17 år gammel.

Prins Andrew med sin mor, dronning Elizabeth. Foto: NEIL HALL

Prins Andrew har indtil videre benægtet alle anklager og har på alle måder forsøgt at skjule sig og undgå at blive stævnet, hvilket han dog måtte opgive til sidst.

Flere advokater mener dog, at presset på prins Andrew vil stige endnu mere efter dommen mod Maxwell.

»Han bør ryste i bukserne, for dette (kendelsen mod Maxwell, red.) viser, at en jury er villig til at vende tilbage med en skyldig kendelse, selvom menneskene bag anklagerne ikke er perfekte, hvilket ingen mennesker er,« udtalte advokaten Lisa Bloom, der tidligere har repræsenteret otte af Epsteins ofre, ifølge The Inpendent.

Maxwell blev kendt skyldig i sammen med Epstein at have misbrugt mindreårige og for at have udsat dem for sextrafficking. 60-årige Maxwell har endnu ikke fået udmålt sin straf, men da hun risikerer op til 65 års fængsel, kan hun ende med at sidde i fængsel resten af sit liv.

Prins Andrew med sin mor og storebror, prins Charles. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Hendes advokater og familie har meddelt, at man agter at anke sagen, da Maxwell vedholder, at hun er uskyldig. Flere amerikanske advokater har dog peget på, at hendes bedste chance for at få en mildere straf er større, hvis hun vil samarbejde med politiet.

Og hvis hun vælger den løsning, kan det ramme prins Andrew. Prinsen blev i forvejen nævnt i retssagen, og der blev også vist billeder i retten af Maxwell og Epstein på kongefamiliens skotske slot, Balmoral, hvor de besøgte prins Andrew.

Ifølge The Times og Daily Mail er det usandsynligt, at prinsens mor, dronning Elizabeth, direkte vil fratage sin søn den fornemme hertugtitel. Men bliver han bedt om at holde op med at bruge den, vil det også være et hårdt slag for prinsen, skriver de britiske medier.

Titlen som Hertug af York, har han nemlig fået efter sin morfar, kong George, og derfor betyder den meget både for prinsen og hans mor.

Ghislaine Maxwell i retten den 29. december, hvor dommeren læste op, at hun var blevet kendt skyldigt. Foto: JANE ROSENBERG

Prinsen har i forvejen trukket sig fra sine royale pligter som følge af sagen, og ifølge The Times kan yderligere sanktioner være på vej, hvis han taber sagen mod Giuffre.

De kongelige rådgivere har blandt andet diskuteret, om prinsen i så fald skal sendes i en form for ‘intern eksil’, da han formentlig ikke vil kunne forlade landet af frygt for at kunne blive udleveret til USA. Desuden har man også overvejet, om han skal fratages sine protektioner.

Det britiske kongehus har dog ikke haft lyst til officielt at kommentere på de mulige konsekvenser for prinsen:

»Dette er spekulationer og udsagnene er uden grundlag. Vi vil ikke kommentere på en igangværende sag,« lyder det fra Buckingham Palace ifølge Daily Mail.