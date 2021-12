I flere år har prins Andrews mulige rolle i Epstein-sagen været forbundet med mystik. Ifølge hans advokater kan han ikke retsforfølges i sagen grundet et forlig indgået mellem Epstein og offeret Virginia Giuffre.

Men hvad står der egentlig i det hemmelige forlig? Det får hele verden måske snart at vide, da en amerikansk dommer har besluttet, at det skal offentliggøres. Og det kan være en bombe under den britiske prins.

»Hvad der end må være i det forlig, så kan det næsten ikke undgås at være potentiel dynamit,« lyder det fra B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, som tilføjer:

»Det er klart, at det er potentielt sprængfarligt, hvis der er oplysninger i det, som på en eller anden måde direkte eller indirekte inkriminerer Andrew.«

Prins Andrew med sin ekskone, Sarah Ferguson. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Prins Andrew med sin ekskone, Sarah Ferguson. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Det var tirsdag, at den amerikanske distriktsdommer Loretta Preska kom med den opsigtsvækkende udmelding om at offentliggøre forliget, skriver Independent.

Beslutningen kommer samtidig med, at retssagen mod 59-årige Ghislaine Maxwell, der er anklaget for at have været Epsteins medsammensvorne og have hjulpet ham med at groome og sexhandle unge piger, er i fuld gang.

I sagen har de fire kvinder, der anklager Maxwell, en pilot, en husbestyrer og flere andre vidnet, og kendte navne som blandt andre Donald Trump, Bill Clinton og prins Andrew er blevet nævnt.

Prins Andrew er indtil videre sluppet for at være en officiel del af sagen som vidne, men han er flere gange blevet trukket ind i sagen, blandt andet grundet Virginia Giuffre, der påstår, at hun blev brugt som sexslave af Epstein og dermed også tvunget til at have sex med prinsen.

Ghislaine Maxwell i retten fredag 10. december. Foto: JANE ROSENBERG Vis mere Ghislaine Maxwell i retten fredag 10. december. Foto: JANE ROSENBERG

Giuffre har siden anlagt et civilt søgsmål mod prinsen, men hans advokater mener altså, at prinsen ikke kan sagsøges grundet det gamle forlig fra 2008.

Forliget blev indgået mellem Virginia Giuffre og Jeffrey Epstein i et civilt søgsmål i forbindelse med, at Epstein dengang også blev anklaget for misbrug af mindreårige piger, hvilket i en anden straffesag endte med en straf på 13 måneders fængsel.

Men nu skal det hemmelige forlig offentliggøres, har dommeren bestemt. Medmindre repræsentanter for den afdøde Jeffrey Epstein er imod, så vil forliget blive offentliggjort senest 22. december.

Og det vil blive fulgt nøje, mener Illeborg.

Prins Andrew (bagest til venstre) og resten af kongefamilien kan risikere at blive fedtet endnu mere ind i sagen om sexforbryderen Jeffrey Epstein, hvis det omtalte forlig bliver offentliggjort. Foto: TIM GRAHAM / POOL Vis mere Prins Andrew (bagest til venstre) og resten af kongefamilien kan risikere at blive fedtet endnu mere ind i sagen om sexforbryderen Jeffrey Epstein, hvis det omtalte forlig bliver offentliggjort. Foto: TIM GRAHAM / POOL

»Det er en højspændt og betændt sag, der pludselig kan få nogle ekstra detaljer ind – og det bliver bare virkelig spændende at se, hvor detaljeret det forlig er. Og om den nævner personer og detaljerede hændelser. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at det bare vil øge presset på Andrew og kongefamilien i øvrigt,« siger Illeborg.

En interessant oplysning er også, hvorfor forliget overhovedet omhandler prins Andrew, når det egentlig drejer sig om to andre parter.

»Det kuriøse i det er, at det er et forlig indgået mellem to parter med muligheden for at gøre noget for en tredje part. Men hvorfor er det forlig overhovedet blevet til? Hvem har haft fingrene til at sikre sig noget sådan? Og hvorfor var det overhovedet nødvendigt?« spørger Illeborg.

Svaret får vi måske snart. Og indtil da kan sagen mod Ghislaine Maxwell måske kaste nyt lys over, hvad der er foregået.

Også i sidste uge kom der oplysninger frem, der belastede prins Andrew. Blandt andte blev det her billede af Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell vist i retten. På billedet sidder parret på en jagthytte på dronning Elizabeths skotske slot Balmoral. Foto: HANDOUT Vis mere Også i sidste uge kom der oplysninger frem, der belastede prins Andrew. Blandt andte blev det her billede af Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell vist i retten. På billedet sidder parret på en jagthytte på dronning Elizabeths skotske slot Balmoral. Foto: HANDOUT

Efter et par dages pause bliver sagen mod Maxwell genoptaget torsdag i retten i New York, hvor det nu er forsvarets tur til at fremlægge sagen og afhøre relevante vidner.

Modsat anklagemyndigheden, der brugte over halvanden uge på at afhøre vidner, vil forsvaret kun afhøre vidner i to dage.

Jeffrey Epstein blev fundet død i sin fængselscelle i 2019 – en måned efter, at han blev anholdt på ny grundet nye anklager. Hans død blev kaldt et selvmord.