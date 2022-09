Lyt til artiklen

Overskrifter som ‘Børn gjort fortræd’, ‘Tydeligt berørt prins Joachim’ og ‘Meget usædvanligt indblik i skænderi i Kongehuset’ har de seneste dage udstillet ikke bare en familie, men også et monarki i krise.

Det får tv-værten Peter Ingemann til at kritisere hoffets kommunikationsafdeling for ikke at have forberedt sig godt nok.

»Om igen Balleby og Co,« skriver han på Instagram og uddyber sin kritik over for B.T.

»Kommunikationsmæssigt er det en katastrofe. Det er trist – især for familien – men også for alle os andre, at man ikke har lagt en klar strategi for kommunikationen.«

Tv-værten, Peter Ingemann, kritiserer Kongehusets kommunikationschef for ikke at have forberedt den kongelige familie godt nok på krisen. Foto Søren Bidstrup. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Tv-værten, Peter Ingemann, kritiserer Kongehusets kommunikationschef for ikke at have forberedt den kongelige familie godt nok på krisen. Foto Søren Bidstrup. Foto: Søren Bidstrup

»Havde det været Coca-Cola, Lewis eller Mærsk, så tror jeg godt, at man kunne have forudset, at det her ikke ville gå glat igennem,« siger han og kalder situationen ulykkelig:

»Ville man styrke monarkiet og Kongehuset, er det bestemt ikke lykkedes.«

Tv-værten udkommer i oktober måned med bogen ‘Peter Ingemann og kongerækken – De stærke, de grusomme, de drikfældige – og et par kloge dronninger’.

Selvom han ikke mener, at den nuværende krise kommer i nærheden af hverken fortidens blodfejder eller ændringen af arvefølgen i 1953, hvor grev Ingolf blev frataget tronen, så er situationen alvorlig:

Et interview med prins Joachim i Paris gjorde ondt i maven på Peter Ingemann. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Et interview med prins Joachim i Paris gjorde ondt i maven på Peter Ingemann. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen

»I en tid, hvor shitstorme kan have afgørende betydning, og hvor det går stærkt – også for stærkt – så kan ting, der virker små (ikke at det her er en petitesse) udvikle sig voldsomt,« siger han.

Især interview med Dronningen og prins Joachim har gjort indtryk på ham.

»Jeg fik sgu ondt i maven, da jeg så prins Joachim blive interviewet på EB.dk. Hold da op. Han var på nippet til at græde og hans indignation, kærlighed til – og forsvar af – hans børn, kunne mærkes helt ud gennem skærmen,« skriver han.



Men også Dronningens møde med pressen foran Nationalmuseet gjorde ondt at se:

»Hun var usædvanligt ‘off beat’ og det var tydeligt, at situationen ikke var blevet talt helt igennem.«

Peter Ingemann kalder krisen, som den kongelige familie er endt i, for både ‘trist og ærgerlig’.

»Det kan være slemt nok, når familier ikke kan tale sammen, men det bliver værre af, at vi andre er tilskuere,« siger han og fastslår, at vi ikke bare kan blande os udenom:

»Det her rager offentligheden, fordi Kongehuset er en offentlig institution – men mine tanker går til den kongelige familie.«

Prinsesse Marie og Prins Joachim med Felix, Nikolai, Henrik og Athena, der fra nytår ikke længere kan kalde sig prinser og prinsesse. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prinsesse Marie og Prins Joachim med Felix, Nikolai, Henrik og Athena, der fra nytår ikke længere kan kalde sig prinser og prinsesse. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix. Foto: Mads Claus Rasmussen

Heller ikke kommunikationsrådgiver og kommentator, Anne Kirstine Cramon, mener, at Dronningens kommunikationschef har gjort sit job godt nok.

»Forberedelse er alfa og omega, når man kommunikerer store ændringer. Det er tydeligt, at de relevante aktører ikke har været inddraget tilstrækkeligt, og dét er ærgerligt, for det falder tilbage på monarken,« siger hun.

»Man burde 100 procent havde taget højde for, at der er store følelser på spil,« siger hun, der mener at mange flere burde have været inddraget i overvejelserne om hvor, hvornår og hvordan beslutningen blev meddelt.

»Vi har set en tydeligt overrasket Joachim, der har set ud, som om han er blevet taget på sengen. Det kunne have været undgået,« siger hun.

Fra hoffets kommunikationsafdeling afviser Lene Balleby kritikken.

»Som kommunikationschef er det min opgave at kommunikere Dronningens beslutning. Vi har været godt forberedte – også på de reaktioner, der kunne komme,« siger hun til B.T.

»Men man skal huske på, at vi arbejder for en familie, og at der er følelser involveret,« siger hun og tilføjer, at kommunikation i den kongelige familie er 'et internt anliggende'.

Netop følelserne, mener Anne Kirstine Cramon, at kommunikationschefen burde have forberedt familien bedre på.

»Som Ingemann er inde på, virker det mere, som om man har forberedt sig på at gå ud med et årsregnskab end med en væsentlig beslutning i en familie, der er vigtig for alle danskere.«

