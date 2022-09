Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er overvejelser, som jeg har gået med ganske længe, og jeg tror, det er godt for dem i deres fremtid. Det er det, der er årsagen.«

Således lød det fra dronning Margrethe, der onsdag aften deltog i Forskningens Aften på Nationalmuseet, da den fremmødte presse spurgte ind til beslutningen om at fratage prins Joachims børn deres prinse- og prinsessetitler.

»Vi er alle uforstående over for beslutningen. Vi er kede af det og i chok. Det her kommer som et lyn fra en klar himmel. Børnene føler sig udstødt. De kan ikke forstå, hvorfor deres identitet tages fra dem,« lød det fra grevinde Alexandra til B.T. på vegne af sig selv, prins Joachim og prinsesse Marie i kølvandet af den opsigtsvækkende melding fra Kongehuset.

Adspurgt, hvordan ovenstående udtalelse påvirker dronning Margrethe, var hun dog ikke lige så klar i spyttet.

Prins Felix sammen med prins Joachim, grevinde Alexandra og prins Nikolai, efter at han er blevet student fra Gammel Hellerup Gymnasium i 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prins Felix sammen med prins Joachim, grevinde Alexandra og prins Nikolai, efter at han er blevet student fra Gammel Hellerup Gymnasium i 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jamen … det må man jo se, hvordan. Jeg har ikke selv set det, må jeg sige,« lød det fra en noget befippet dronning, der lige skulle finde de rette ord.

Onsdag kom det frem, at ingen af prins Joachims børn fra 1. januar kan kalde sig prinser og prinsesser. Titler, de ellers har haft siden de blev født.

I pressemeddelelsen fra Kongehuset lød det, at man fjerner titlerne som en 'naturlig forlængelse' af beslutningen om, at prins Christian er det eneste royale barn, der fremover skal modtage apanage.

»Hendes Majestæt Dronningen ønsker med sin beslutning at skabe rammerne for, at de fire børnebørn i langt højere grad skal kunne forme deres egen tilværelse uden at være begrænset af de særlige hensyn og forpligtelser, som et formelt tilhørsforhold til Kongehuset som institution indebærer,« lød det videre i pressemeddelelsen.