Den britiske dronning Elizabeth er blevet bedt om at blive hjemme og hvile sig.

Det oplyser det britiske kongehus onsdag.

Det betyder, at den 95-årige dronning har aflyst et forestående besøg til Nordirland.

I en udtalelse lyder det, at dronningen »modstræbende har accepteret lægefaglige råd om at hvile sig de kommende dage«.

Det lyder videre, at dronningen »er ved godt mod og skuffet over, at hun ikke kan besøge Nordirland«, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Som en del af sit besøg skulle dronningen torsdag have deltaget i gudstjenesten i Armagh i anledning af hundredeåret for Nordirlands grundlæggelse.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, deltager, oplyser The Irish Times.

Til CNN oplyser en kilde tæt på kongehuset, at dronningens påbud om hvile ikke er covid-relateret.

Desuden sender dronning Elizabeth sine varmeste hilsner til det nordirske folk og ser frem til at besøge landet i fremtiden.

/Ritzau