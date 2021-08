Danskerne støtter overvældende op om kronprinsesse Marys arbejde i World Pride.

Men der er også et mindretal, der mener, at Kronprinsessens engagement er en dårlig idé.

En YouGov-undersøgelse for B.T. viser, at det især er på højrefløjen, der mangler opbakning. Blandt Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Nye Borgerliges vælgere er der henholdsvis 25, 34 og 20 procent, der mener, at det er en decideret dårlig idé, at Kronprinsessen er blevet protektor for World Pride.

Da Kronprinsessen tirsdag holdt tale til World Pride i Øksnehallen i København, fik B.T. mulighed for at spørge, hvad hun gerne vil sige til de danskere, der mener, at det er en dårlig idé.

Kronprinsesse Mary forsvarer sit engagement uden at tøve.

»Danmark har været et foregangsland for LGBTI+-rettigheder både nationalt og globalt, og det er en sag, jeg gerne vil støtte op om,« siger hun til B.T.

Det er også noget, der i den grad er opbakning til i befolkningen – og særligt på venstrefløjen. I alt er der 48 procent, der er 'helt enig' i, at det er en god beslutning, at Kronprinsessen er blevet protektor for Pride, 14 procent er 'delvis enig'. Kun 6 procent er 'helt uenig', og 4 procent er 'delvis uenig'.

Da det i 2019 kom frem, at Kronprinsessen skulle være protektor for Priden, var støtten også stor. Det var kun præsten Katrine Winkel Holm, der var kritisk. Hun skrev en sønderlemmende kritik i Jyllands-Posten.

»Er det virkelig en opgave for Danmarks kronprinsesse at være bannerfører for politiske beslutninger, der påvirker børn på en stærkt diskutabel måde,« spurgte hun retorisk.

Katrine Winkel Holm angreb Kronprinsessen for ikke at repræsentere hele befolkningen.

Kronprinsesse Mary var færdig af grin med forperson for Copenhagen Pride Lars Henriksen i Øksnehallen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsesse Mary var færdig af grin med forperson for Copenhagen Pride Lars Henriksen i Øksnehallen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Hun skal være repræsentant for hele Danmark, og det er næsten, som om hun siger, man er et dårligt menneske, hvis man ikke er enig i de her stærkt politiske organisationers budskaber,« skrev hun.

Winkel Holm pegede blandt andet på juridisk kønsskifte som et af de kontroversielle politiske emner, Kronprinsessen kan blive fanget i.

I et indskrænket monarki som det danske skal medlemmer af Kongehuset som bekendt ikke give deres politiske mening til kende.

Men Kronprinsessen har slået fast, at LGBT+-rettigheder er universielle værdier, der ikke er politiske.

Kronprinsesse Mary måtte søge læ under en regnbueparaply med forpersonen for Copenhagen Pride, Lars Henriksen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsesse Mary måtte søge læ under en regnbueparaply med forpersonen for Copenhagen Pride, Lars Henriksen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»I Danmark er LGBTI+-rettigheder ikke noget, vi er uenige om. Vi forstår, at for at skabe et godt og velfungerende samfund er det vigtigt, at alle bliver behandlet lige og med respekt og med de samme muligheder,« sagde Kronprinsessen ved sin tale til Pride i 2020.

Det er første gang i historien, at et medlem af Kongehuset engagerer sig i LGBT+-sagen.

Kronprinsessen deltager også i den store lukkeceremoni for World Pride lørdag i Fælledparken i København.