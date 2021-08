Kronprinsesse Mary har endnu engang vakt opsigt med sit smarte look.

Under prideugen har hun flere gange iklædt sig tøj, der understøttede hendes budskaber. Og særligt et par bukser har skabt opmærksomhed.

Det var tirsdag, at Kronprinsessen havde iklædt sig et par lyserøde bukser med stor lægvidde, da hun deltog i en menneskerettighedskonference i Øksnehallen i forbindelse med Worldpride.

Både britiske og australske medier har noteret sig de kulørte bukser samt den regnbuefarvede paraply, som Kronprinsessen også benyttede. The Royal Observer kalder Marys tøj for ‘enestående’, mens Daily Mail hæfter sig ved både de lyserøde bukser og ved paraplyen.

Mary får ros for sine smarte bukser i internationale medier. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Den danske kronprinsesse Mary sendte et budskab om, at hun støttede LGBTIQ, da hun kom ud og holdt en regnbuefarvet paraply i dag,« skriver mediet.

Ifølge chefredaktør på Elle, Cecilie Ingdal, var de pink bukser et smart valg til lejligheden.

»Kronprinsessen beviser gang på gang, at hun mestrer at klæde sig til både anledning og samtidig er tro mod sin stil og smag, men altid med respekt for det faktum, at hun er kongelig,« skriver hun i en sms til B.T.

Hun mener derfor, at det er bevidst, at kronprinsessen har valgt at iklæde sig farver, der passer til regnbuens farver, som er symbolet for LGBTIQ-miljøet.

»Marys mærkesag er at kæmpe for de svage, for kvinders rettigheder og som her for mennesker med en minoritetsidentitet,« skriver hun og tilføjer, at bukserne også drager parallel til kvindefrigørelsen.

»Det var Coco Chanel, som satte kvindernes garderober fri, lod os slippe for korsetter og gav os bukserne på.«

De højtaljede bukser er foruden at sende det rigtige signal også noget af det smarteste modemæssigt for tiden. De er for øvrigt fra mærket Phillip Lim og kan købes på nettet, skriver Daily Mail.

»Højtaljede bukser er meget moderne. Mary har altid balanceret moden og det trendy med det klædelige. Og det går også her op i en højere enhed,« skriver Cecilie Ingdal.