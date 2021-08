»Alle har ret til at høre til,« sagde kronprinsesse Mary sidste år, da hun holdt tale under Copenhagen Pride.

I år gør hun det igen. Holder tale. Men hun har også indtaget en langt større rolle under årets regnbuearrangement.

Kronprinsesse Mary er nemlig protektor for World Pride 2021, og en spørgeundersøgelse, som YouGov har lavet for B.T., viser, at danskerne bakker op om den beslutning. I hvert fald de fleste.

Blandt dem, der utvivlsomt er godt tilfredse med Kronprinsessens beslutning, er Lars Henriksen.

»Det er først og fremmest med til at sende et signal om, at LGBT+-sager ikke bare er minoritetens sag. Det er en fælles sag, der skal løses i fællesskab.«

Som forperson for Copenhagen Pride var det ham, der for fem år siden såede frøet til det, der i dag er royal opbakning i sin allermest udtalte forstand.

I maj 2016 talte kronprinsesse Mary ved en LGBT+-konference i København, da Lars Henriksen så sit snit til at fortælle hende, at de var i færd med at byde på World Pride.

Forperson for Copenhagen Pride, Lars Henriksen, under Paraden fra Frederiksberg Rådhus til Rådhuspladsen i København i 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Forperson for Copenhagen Pride, Lars Henriksen, under Paraden fra Frederiksberg Rådhus til Rådhuspladsen i København i 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

Adspurgt, om hun ville opdateres løbende, svarede hun ja. Og da udbuddet var vundet og World Priden sikret, sendte man så en formel henvendelse til Amalienborg.

Kronprinsesse Mary takkede som bekendt ja til at blive protektor. Et vigtigt ja, understreger Lars Henriksen.

»At nogen bliver forskelsbehandlet, diskrimineret og ikke har de samme rettigheder som andre, er noget, vi skal arbejde imod. Og så betyder det noget, at der for første gang i verdenshistorien er en kongelig af det niveau, der tager stilling og er medarbejdende.«

Også B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, bemærker det historiske element i beslutningen.

Bakker du op om kronprinsesse Marys beslutning om at være protektor for World Pride?

Han understreger dog, at Kongehuset har afventet, at resten af befolkningen overvejende støttede op om priden.

»De er ikke first movers, det ville være synd at sige.«

»Alligevel er det klart, at det har krævet mod at gå ind i sagen. Det er en historisk beslutning, og det har været med til at sætte Danmark på verdenskortet endnu en gang, når det gælder LGBT+-sager.«

Modet bliver umiddelbart belønnet af danskerne. Således viser førnævnte YouGov-undersøgelse, at 62 procent af de adspurgte er helt eller delvis enige i Kronprinsessens beslutning.

Kun ni procent er helt eller delvis uenige i, at det er en god beslutning.

Hvis man dykker ned i tallene, er enigheden dog ikke helt så bred. Således hæfter Jacob Heinel Jensen sig ved, at der er markant forskel på, hvad støtter af visse højreorienterede partier svarer, sammenlignet med dem, der stemmer på visse venstreorienterede.

Således mener 25, 34 og 20 procent af dem, der støtter henholdsvis Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Nye Borgerlige, at det er en dårlig idé, at Kronprinsessen har påtaget sig tjansen som protektor.

For dem, der stemmer på Enhedslisten og SF, ligger tilsvarende tal på tre og seks procent.

»Det er problematisk, fordi Kronprinsessen selv har sagt, at LGBT+rettigheder ikke er noget, vi er uenige om – det er noget, vi står sammen om. Det viser sig jo, at det ikke er helt rigtigt.«

»Kronprinsesse Mary står mere sammen med venstrefløjen om projektet, end hun gør med højrefløjen, og dermed kan det ikke undgås at blive politisk,« fremhæver han først.

Og påpeger dernæst:

»Kongehuset har i mange år antaget en centrum-højre-position i samfundet, og nu lægger de stilen om til en centrum-venstre. Det er meget klogt.«

»For at sige det lidt firkantet, så er Kongehusets popularitet størst til højre for midten. Så dem har Mary og co. ligesom allerede sikret sig. Ved at kaste sig ind i LGTB+-sagen bejler Kronprinssen til de venstreorienterede. Dem, der måske i højere grad har ment, at Kongehuset var noget pjat. Nu får de venstreorienterede endelig noget for pengene. Det er klogt strategisk.«

Kronprinsesse Mary på scenen under 'Danish Rainbow Awards' i 2020. Foto: Martin Sylvest Vis mere Kronprinsesse Mary på scenen under 'Danish Rainbow Awards' i 2020. Foto: Martin Sylvest

Det er ikke kun politiske ståsteder, der i undersøgelsen viser sig at have betydning. Også hvad angår aldersgrupper, er der forskelle.

Her er det i gruppen med de 75+-årige flest, der er forbeholdne.

Næsten hver femte – 19 procent – er således helt eller delvis uenige i, at det er en god idé for Kronprinsessen at støtte op om projektet. Det er dog ikke ensbetydende med, at projektet er dårligt.

»Det er dér, fremtidens unge er. De er woke, og de kommer ikke til at støtte et stokkonservativt kongehus, der lever i fortiden,« fastslår Jacob Heinel Jensen.