Selvom spørgsmålene generelt er mange om den nylige video af kronprins Frederik med en kuffert i Madrids gader, er der alligevel ét, der især presser sig på.



For hvordan kan det være, at Danmarks kommende konge render rundt og kan filmes helt uden, at man kan se livvagter omkring ham?

Lucas Nyberg, der er direktør for sikkerhedsfirmaet Pinkerton i Norden, fortæller til B.T., at han ikke kan udtale sig om den konkrete sag, men giver sin ekspertvurdering på, hvorfor en profileret person, som Kronprinsen, kan ses alene i gadebilledet.

»I verden i dag anbefales det, at højtprofilerede personer har passende beskyttelsesforanstaltninger. Hvad disse beskyttelsesforanstaltninger er, bestemmes gennem en løbende trusselsvurdering på generelt og individuelt niveau,« forklarer han.

At man kan se en person, der har så høj status i samfundet, som kronprins Frederik har, kan ifølge eksperten skyldes to årsager.

»Det anses for lav risiko på det tidspunkt, og de ønsker simpelthen at undgå en "skygge" på det tidspunkt. At have personlig beskyttelse i længere tid kan være stressende, og det er da almindeligt at forsøge at finde muligheder for at undvære det.«

Du kan se videoen fra det spanske medie her:

Der er også den mulighed, at Kronprinsen slet ikke er så alene i gadebilledet, som det ligner.

Det er netop sikkerhedspersonalets opgave at være så usynlige som muligt i visse tilfælde.

»Og hvordan man gør det, skal selvfølgelig ikke beskrives, fordi den information kan bruges af de forkerte personer,« fortæller Lucas Nyberg.

Han mener også, at sikkerheden i de nordiske lande generelt er mere afslappet, fordi der i lang tid ikke har været noget nævneværdigt at være bekymret for.

»I Norden er vi generelt naive, når det kommer til risici. Vi har levet i relativ tryghed i lang tid, hvilket betyder, at det tager tid at omstille sig mentalt til en ændret situation,« forklarer sikkerhedsdirektøren.

»De sikkerhedsforanstaltninger, der anses for tilstrækkelige her, ville blive betragtet som substandard i de fleste andre lande.«

En tidligere livvagt for Kronprinsen har tilbage i 2018 udtalt, at tronarvingen ikke altid er så glad for sikkerhedsprotokollen omkring hans person.

»Der er jo ingen tvivl om, at han har haft sine op- og nedture som menneske, og i og med, at livvagterne altid er der, så mærker man jo altid, når han har op- og nedture, og om han har en lortedag. Det behøver ikke at være den enkelte livvagt, han er sur på, men det kan alligevel være den, det går ud over,« fortalte Jesper Palm Lundorf da til B.T.



Kronprins Frederik var i sine unge dage ikke særlig glad for sikkerheden. Det kan være en mulighed, at det stadig forholder sig sådan.

Også den tidligere livvagt Torben Vigh har i sin bog 'Mine 30 år som livvagt' forklaret, at Kronprinsen godt kunne finde på at smutte fra sine livvagter, da han var yngre.

»Den unge knægt, der var under uddannelse i Forsvaret, gik på diskotek, kørte fra os på motorcykel og tog på roadtrip. Nu trådte jeg ind i en periode af hans liv, hvor han var faldet til ro, blevet familiefar og langsomt forberedte sig på at overtage pligterne efter sin mor,« skrev han.

Videoen af Kronprinsen i Madrids gader blev bragt af mediet TeleCincos, der angiveligt viser kronprins Frederik morgenen efter, at han havde tilbragt en hel dag i den spanske by med veninden Genoveva Casanova.

Det var det spanske blad Lecturas, der for knap to uger siden bragte den oprindelige række af billeder, der viste, at kronprins Frederik havde mødtes med den mexicansk-spanske-danske tv-kendis og model Genoveva Casanova under en tur i den spanske hovedstad Madrid i slutningen af oktober.

Kongehuset har ikke ønsket at kommentere sagen med begrundelsen, at man ikke kommenterer 'rygter og insinuationer'.

Genoveva Casanova har dog afvist, at der skulle være tale om mere end blot et venskabeligt forhold mellem hende og kronprinsen.

»Jeg benægter kategorisk de udsagn, der antyder et romantisk forhold mellem kronprins Frederik og mig, « har hun tidligere udtalt til det spanske magasin Hola.

