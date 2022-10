Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kronprins Haakon anerkender, at der er debat i den norske kongefamilie om hans søsters prinsessetitel på grund af hendes 'kontroversielle' forlovede.

Men selvom det har været rapporteret, at der har været flere interne møder på Det Kongelige Slott om sagen, så afviser det norske kongehus nu til VG at udtale sig yderligere om prinsesse Märtha Louises royale titel eller sætte et tidspunkt for, hvornår beslutningen om titlen skal være truffet.

Heller ikke prinsesse Märtha Louise har tænkt sig at kommentere på sin bror kronprins Haakons nye udtalelser – herunder hvad hendes egne ønsker for 'en god vej frem' skulle være – lige nu, oplyser hendes sekretær, Carina Scheele Carlsen, til mediet.

Mandag udtalte kronprins Haakon sig til norsk TV 2 om kritikken af sin søsters prinsessetitel, der er blusset op på baggrund af en række uheldige udtalelser fra hendes forlovede, den amerikanske shaman Durek Verrett.

Prinsessen har ikke megen opbakning til sin titel på grund af sin forlovelse med Durek Verett. Foto: LISE ASERUD Vis mere Prinsessen har ikke megen opbakning til sin titel på grund af sin forlovelse med Durek Verett. Foto: LISE ASERUD

»Det er et emne, jeg synes er svært,« indrømmede kronprinsen, der sagde, at han personligt godt kan lide Durek Verrett og gerne vil byde ham velkommen i familien.

»Men på samme tid, så føler jeg et stort ansvar for institutionen. Vi har selvfølgelig bemærket, at noget af det, der er blevet sagt, har skabt en del diskussion. Noget af det har også været kontroversielt,« indvendte kronprinsen om sin 'svoger'.

»Vi er nødt til at tale om, hvordan vi løser det, og det er det, vi prøver at gøre nu, da vi er i gang med processen om at prøve at finde en god vej frem.«

Ikke mindst sagde den norske kronprins, at det ville tage 'en del tid', før beslutningen om prinsesse Märtha Louises royale titel og engagement i kongehuset ville blive truffet.

Kongehuset har mistet noget opbakning hos befolkningen. Foto: Lise Åserud Vis mere Kongehuset har mistet noget opbakning hos befolkningen. Foto: Lise Åserud

Tilbage i september udtalte den norske kong Harald og dronning Sonja sig også om deres problemskabende svigersøn til NRK.

Her fortalte de ligeledes, at processen med at definere hans relation til kongehuset var i gang, men at det »ikke løser sig i morgen«. Ikke mindst foreslog kongeparret af Norge, at problemerne formentligt skyldtes »kultursammenstødet«.

Grunden til, at mere end halvdelen af den norske befolkning mener, prinsesse Märtha Louise ikke burde repræsentere det norske kongehus som prinsesse, skyldes i høj grad hendes forlovelse med den kontroversielle amerikanske shaman Durek Verrett.

For Durek Verrett har den seneste tid skabt yderligere dårlig omtale omkring sin person.

Særligt har han fortalt, hvordan han modsagde sig indlæggelse med alvorlig corona ved hjælp fra ånderne – og en spirituel medaljon, han selv sælger for 1.600 kroner.

Men Durek Verrett har også tidligere vakt opsigt og modtaget kritik for at hævde, at han kan kurere leukæmi ved at rette op på den dårlige balance i blodet og ændre en persons alder ved at rotere kroppens atomer.

Det har ikke kun været fryd og gammen for parret at annoncere forlovelsen. Foto: CARINA JOHANSEN Vis mere Det har ikke kun været fryd og gammen for parret at annoncere forlovelsen. Foto: CARINA JOHANSEN

Derudover har Durek Verrett søgt den amerikanske patentstyrelse om eneret til brugen af varemærket 'Prinsessen og shamanen'.

Den ansøgning har prinsesse Märtha Louise dog meldt ud skulle trækkes tilbage – men det er den en måned senere stadig ikke blevet ifølge TV 2 Nyheter, der dog skriver, at parret heller ikke har underskrevet patenttilbagemeldingen.

Titlen 'Prinsessen og shamanen' blev første gang brugt til en fælles foredragsturné, som prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett tog ud på i 2019 – og som Märtha Louise efterfølgende har undskyldt for.

I samme ombæring blev det vedtaget, at prinsesse Märtha Louise ikke måtte bruge sin prinsessetitel i kommercielle sammenhænge.

Som repræsentant for det norske kongehus og i private sammenhæng må hun dog stadig bruge sin royale titel.

Bør prinsesse Märtha Louise have frataget sin titel som prinsesse?

Prinsesse Märtha Louise har ligesom sin forlovede vakt opsigt og fået kritik for at gå ad den kommercielle, spirituelle vej.

Hun har blandt andet udgivet bøger, hvor hun fortæller, at hun kan kommunikere med engle og dyr, ligesom hun har haft den såkaldte Engleskole, hvor hun delte ud af sine evner til betalende kursister.

Prinsesse Märtha Louise har ikke modtaget apanage siden 2001, hvor hun blev selvstændig. Året efter frasagde hun sig titlen 'Hendes Kongelige Højhed'.

Den norske befolkning er dog ikke de eneste, der har vendt ryggen til prinsesse Märtha Louise.

Ifølge NRK afsluttede Norges Epilepsi Forening deres samarbejde med prinsessen tidligere på foråret på grund af hendes forlovede, og kort efter gjorde Foreningen for Muskelsvind det samme.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett offentliggjorde deres forhold i maj 2019 i et opslag på Instagram.

Parret blev forlovet i juni i år, men har endnu ikke offentliggjort en bryllupsdato.