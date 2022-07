Lyt til artiklen

For nylig var den norske prinsesse Märtha Louise og hendes amerikanske forlovede, Durek Verrett, i Norge i anledningen af prinsesse Ingrid Alexandras 18 års fødselsdag.

Men under det besøg påstår Durek Verrett nu i en video på Instagram, at han blev smittet med corona – og tilmed blev ganske alvorligt syg af det.

Ikke mindst påstår den 47-årige selvudnævnte shaman, at han nægtede behandling for det alvorlige smittetilfælde.

»Det, som var interessant, var, at alle sagde til mig, at jeg var nødt til at tage på sygehuset. Og sygehuset sagde, at jeg var nødt til at tage alle de her 'kemikalier'. De ville sætte mig på en åndedrætsmaskine og sådan noget,« fortæller Durek Verrett.

»Jeg sagde bare 'NEJ', fordi ånderne sagde, at jeg 'havde det, jeg skulle bruge for at komme igennem det her'.«

Shamanen Durek Verrett kan ikke slippe af sted med de samme udtalelser, når han bliver en del af kongefamilien, mener ekspert.

Den kontroversielle shaman mener ligeledes, at der var en særlig grund til, at han blev smittet med corona for første gang under den royale fødselsdag.

For han er tidligere gået fri, selvom han har været i tæt kontakt med smittede.

Så Durek Verrett mener, at grunden til, han denne gang blev smittet med corona og blev alvorligt syg af det, er, at han er »arbejdsnarkoman«.

»Jeg er der altid for andre, jeg bruger altid al min energi på at give og give,« siger prinsesse Märtha Louises forlovede i videoen.

»Jeg må tage en pause og fokusere på mig selv og mine rutiner. Jeg må lave mine åndedrætsøvelser, meditere og lytte til forfædrene for at blive bedre for min egen skyld og for folket.«