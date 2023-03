Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Som det ser ud nu, er der ingen planer for, at prinsesse Marie også skal have nyt job, når familien rykker fra Paris til Washington, D.C.

Da B.T. sidste uge beskrev prins Joachims nye job som forsvarsindustriattaché i Washington, D.C., kunne Kongehuset ikke bekræfte, hvad prinsesse Marie skulle lave i USA.

Det gør de nu over for Ekstra Bladet.

På samme måde har B.T. fået prinsesse Maries planer bekræftet i et svar fra kommunikationschef i Kongehuset, Lene Balleby, tirsdag.

»Prinsessen vil først og fremmest fokusere på, at familien finder sig til rette i et nyt land. Derudover vil prinsessen naturligvis fortsat varetage arbejdet med sine protektioner og mærkesager«, lyder det.

Prinsesse Marie har ellers erfaring med at arbejde på den danske ambassade i Paris, men fortsætter altså ikke i samme spor i USA endnu.

Prinsesse Marie starter ikke med at arbejde i USA. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prinsesse Marie starter ikke med at arbejde i USA. Foto: Bax Lindhardt

Det var B.T., der er i november 2022 kunne afsløre, at prins Joachim havde scoret sig et nyt job i USA.

Det skete, efter at prinsens aftale om at være forsvarsattaché i Paris stod til at ophøre efter sommeren.

Efter den officielle udmelding om det nye job udtalte prinsen, at han så meget frem til at starte.

»Min familie og jeg ser frem til vores kommende tilværelse i Washington. Det har været et privilegium at være udsendt for Danmark for at fremme danske interesser i Frankrig.«

»Nu retter vi fokus mod Amerika, hvor jeg skal bidrage til Danmarks transatlantiske samarbejde på det forsvarsindustrielle område,« udtalte han.

Hvorvidt prins Joachim kan tage sin apanage med til USA, skal forhandles i Folketinget.

Statsministeriet har meddelt, at forhandlingsprocessen forventes at starte inden for den kommende uge:

»Statsministeren forventer derfor i den kommende uge at fremsætte et beslutningsforslag for Folketinget om samtykke til prins Joachims modtagelse af årpenge, så længe prinsen bestrider stillingen som forsvarsindustriattaché på Danmarks ambassade i Washington, D.C.,« lyder det.