Det er nu blevet bekræftet, hvilket job prins Joachim skal bestride, når han til sommer stopper som forsvarsattaché på den danske ambassade i Paris.

Han skal være forsvarsindustriattaché og stedfortrædende forsvarsattaché på den danske ambassade i Washington, D.C.

Det oplyser Forsvarsministeriet.

»Jeg er stolt over, at jeg fortsat får mulighed for at repræsentere Danmark internationalt på sikkerheds- og forsvarsområdet. Det transatlantiske samarbejde er et højt prioriteret område, og jeg er beæret over, at man har fundet mig kvalificeret til opgaven,« siger prins Joachim i en udtalelse gennem Forsvarsministeriet.

Det noteres også, at prinsen fortsat vil »varetage visse opgaver for Kongehuset i det omfang arbejdet som forsvarsindustriattaché tillader det.«

Også det danske kongehus bekræfter nu det nye job, der starter 1. september 2023.

»Prins Joachim og familien flytter til Washington, D.C. i løbet af sommeren 2023,« skrives i det i den officielle udmelding fra Kongehuset.

Prins Joachim har selv tidligere bekræftet, at han til sommer flytter fra Frankrig, når hans kontrakt stopper som forsvarsattaché på den danske ambassade i Paris.

Sådan så det ud, da prins Joachim startede som forsvarsattaché på den danske ambassade i Paris 17. september 2020. Foto: Kongehuset Vis mere Sådan så det ud, da prins Joachim startede som forsvarsattaché på den danske ambassade i Paris 17. september 2020. Foto: Kongehuset

Ifølge B.T.s oplysninger var det netop til et lignende job i amerikanske Washington, D.C., hvilket nu bekræftes fra både Forsvarsministeriet og Kongehuset.

Da hans årpenge er tildelt på baggrund af udstationeringen her, skal apanagen til genforhandling i Folketinget.

En undersøgelse fra januar, som analyseinstituttet YouGov har lavet for B.T., viste, at mere end halvdelen af danskerne mente, at prins Joachim helt burde få frataget sin apanage i den anledning.

Prins Joachim får omtrent 3,8 millioner kroner årligt af den danske stat i apanage.

Prins Joachim har de seneste tre år boet med sin familie i Paris, hvor han har været forsvarsattaché på den danske ambassade, og med en særkonstruktion får han altså apanage frem for løn for sit arbejde på ambassaden.

Prins Joachim og prinsesse Marie forlader deres hjem for første gang i tre dage, og B.T. møder dem i en park i Paris. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prins Joachim og prinsesse Marie forlader deres hjem for første gang i tre dage, og B.T. møder dem i en park i Paris. Foto: Bax Lindhardt

I november fortalte han så, at han kun ventede på, at »telefonen ringer« for at kunne fortsætte inden for forsvarsarbejdet et nyt sted.

I 2019 meddelte Kongehuset, at prins Joachim og prinsesse Marie skulle flytte med børnene prins Henrik og prinsesse Athena til Frankrig, for at prins Joachim kunne tage en militæruddannelse ved Ecole Militaire i Paris.

Siden har den kongelige familie boet i den franske hovedstad, hvor prins Joachim efterfølgende blev ansat som forsvarsattaché ved den danske ambassade i Paris.

Efterfølgende har prinsesse Marie ligeledes fået arbejde på ambassaden som kulturrepræsentant.

Hun stopper også i jobbet i Paris, når familien forlader Frankrig til sommer.

I begyndelsen troede alle, at det var prins Joachims egen beslutning at flytte til Frankrig, indtil i sommeren 2020, hvor prinsesse Marie sagde, at de ikke selv havde valgt det.

»Det er ikke altid os, der bestemmer. Jeg synes, det er vigtigt at vide,« lød det dengang fra prinsesse Marie til Se og Hør.

Og nu forlader den royale familie altså Frankrig igen til fordel for USA.