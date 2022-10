Lyt til artiklen

Onsdag begyndte en sand familiekrise i det danske kongehus at rulle sig ud offentligt, efter det blev meldt ud, at prins Joachims fire børn fra årsskiftet ikke længere skal være prinser og prinsesse.

Men der er stadig mange uafklarede spørgsmål tilbage omkring, hvad bortfaldet af de royale titler kommer til at have af konsekvenser for de fire børn.

Hvilke offentlige fremtrædener vil de for fremtiden gøre i kongehusregi? Skal børnene nu til at have efternavne for første gang og et nyt pas? Betyder de adelige titler som grever og komtesse, at børnene bliver adelige i stedet for kongelige, som de var som prinser og prinsesse? Skal de til at stemme ved folketingsvalg og kunne idømmes straf, som de før var forskånet for?

Men afklaringen på alle disse spørgsmål lader vente på sig.

»Der er fortsat elementer, som skal afklares endeligt,« lyder det korte svar fra Kongehusets kommunikationsafdeling til B.T.

Det er »et interessant svar«, mener B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen.

»Det viser, at beslutningen er truffet temmelig hurtigt, og at man ikke er færdig med det arbejde, man allerede har meldt ud. Hvis man ikke engang har på plads, hvordan prinserne og prinsessens status er om meget kort tid, så tyder det også på, at prins Joachim har en pointe, når han siger, at det er sket meget, meget hurtigt.«

Prins Joachim har tidligere sagt, at han kun fik fem dages varsel på fratagelsen af sine børns titler ved årsskiftet.

Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, har derimod sagt, at prinsen har kendt til beslutningen siden maj.

Men ifølge prins Joachim var det en helt anden plan, han blev præsenteret for i maj. Nemlig at børnene først ville miste titlerne, når de blev 25 år.

Derfor virker det endnu mere »uforståeligt« for Jacob Heinel Jensen, at processen med de bortfaldende titler tilsyneladende har været så fremskyndet, nu Kongehuset indrømmer, at der stadig er flere uafklarede elementer ved fratagelsen af børnenes kongelige titler.

»Det virker uforståeligt. Også når vi ved, at det har været i spil, at det først skulle ske, når de fyldte 25. Så ville man have haft to år til at forberede sig, inden det skete, for prins Nikolai og 15 år for prinsesse Athena. Så havde alle de her ting været forhandlet ordentligt igennem.«

Men Jacob Heinel Jensen føler sig forsikret om, at prins Joachim og prinsesse Marie vil »kæmpe for, at børnene beholder så mange rettigheder som muligt«.

Det gælder eksempelvis retten til et diplomatpas, som han ved er et vigtigt punkt for dem.

»Man vil jo gerne rejse sammen som familie, og det bliver en lille smule underligt, hvis prins Joachim og prinsesse Marie står i én paskø i lufthavnen, som børnene ikke må stå i. Og det ville understrege den enorme forskel, der nu bliver gjort på prins Joachims børn,« mener kongehuseksperten.

For med fratagelsen af de royale titler skal der måske også laves nye pas til prins Joachims børn, der som bekendt har prins eller prinsesse med i deres officielle navn.

Og netop dette tvivlsspørgsmål omkring børnenes navne har prinseparret i Paris tidligere udtrykt deres utilfredshed med.

»Jeg og vi begge har kigget hinanden meget dybt i øjnene, og vi har oplevet vores følelse af ikke at kunne udtrykke den der store omvæltning over for vores børn: Deres navn,« sagde prins Joachim lørdag til B.T.

»Athena siger: 'Hvad skal jeg hedde nu? Hvorfor har vi ikke det samme navn, mor og far?'« fulgte prinsesse Marie op.

Dronning Margrethe derimod har meddelt, at beslutningen blev truffet for børnenes skyld for at sætte dem fri fra deres royale forpligtelser.

Spørgsmålet, der står tilbage, er så, hvilke offentlige fremtrædener den 23-årige prins Nikolai, 20-årige prins Felix, 13-årige prins Henrik og 10-årige prinsesse Athena fra årsskiftet vil gøre i kongehusregi.

For selvom de bliver skåret ud af den arbejdende del af Kongehuset, så er de fortsat en del af kongefamilien og vil derfor formentlig stadig kunne forventes at ses ved siden af deres familie ved særlige begivenheder og arrangementer.

B.T. har været i kontakt med grevinde Alexandras pressesektrær, Helle von Løvgreen, der den seneste tid har udtalt sig på vegne af grevinden, foruden prins Joachim og prinsesse Marie.

Hun meddeler, at man ikke ønsker at kommentere Kongehusets udmelding eller den uafklarede situation for de royale børn.