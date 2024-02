I skolernes vinterferie tog Kongeparret på en omdiskuteret vinterferie under en måned efter tronskiftet.

Imellemtiden måtte den afgåede regent dronning Margrethe vikariere, men nu er det så blevet hendes tur til at smutte på ferie.

Det bekræfter Kongehuset overfor B.T.

'Kongehuset kommunikationsafdeling kan bekræfte, at dronning Margrethe er taget på et privat ophold i udlandet,' lyder det her.

Gennem mange år har dronning Margrethe holdt vinterferie i Norge.

Tidligere har det været på ski, men i de senere år har det været ren afslapning i norske Gausdal, som vinterferien har budt på.

De seneste to år har dronning Margrethe dog aflyst sin årlige tur til det norske.

I 2022 havde dronningen fået corona lige inden den planlagte ferie, mens det sidste år var dronningens rygoperation, der satte en stopper for rejsen.

Dronning Margrethe har været på vinterferie i norske Gausdalen, siden hendes børn var små. Her med en ung prins Joachim, dengang dronningen stadig stod på ski. Foto: Allan Moe/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe har været på vinterferie i norske Gausdalen, siden hendes børn var små. Her med en ung prins Joachim, dengang dronningen stadig stod på ski. Foto: Allan Moe/Ritzau Scanpix

Ifølge norsk Se & Hør frygter nordmændene af samme grund, at der i år heller ikke ville komme besøg fra den danske dronning.

Nu kan de formentlig ånde lettet op.

Normalt plejer dronning Margrethes vinterferie da også gerne at ligge omkring skolernes vinterferie, som nu er veloverstået.

Men her i vinterferien måtte den abdicerede dronning for første gang nogensinde indtræde som rigsforstander, da Kongeparret, Kronprinsen og resten af de royale børn selv var smuttet på vinterferie. Læs mere om det HER.

Hør seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen' herunder.