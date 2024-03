Lørdag morgen blev dronning Margrethe indsat som rigsforstander for første gang nogensinde.

Men det mest bemærkelsesværdige er i virkeligheden årsagen bag den historiske begivenhed – nemlig at Kongeparret holder fast i at rejse væk på vinterferie så kort tid efter tronskiftet.

Det mener kongehusekspert og hofhistoriker Lars Hovbakke Sørensen.

»Det overrasker mig, at Kongeparret tager på vinterferie allerede en måned efter tronskiftet. Det må jeg sige,« fastslår kongehuseksperten.

Frederik blev konge 14. januar 2024, da dronning Margrethe underskrev sin abdikation. Efterfølgende viste den nyslåede Konge sig fra balkonen på Christiansborg Slot med sin hustru dronning Mary og deres fire børn, prinsesse Isabella, Kronprins Christian, prinsesse Josephine og prins Vincent.

Det var B.T., der lørdag kunne afsløre, at dronning Margrethe for første gang havde indtaget sin nye titel som rigsforstander.

Den afgåede regent måtte lede landet, fordi kong Frederik, kronprins Christian og resten af den kongelige familie var taget udenlands på vinterferie, bekræftede kongehuset overfor B.T.

Det overraskende er dog ikke, at dronning Margrethe derfor i disse dage er rigsforstander.

»At dronning Margrethe kan indsættes som rigsforstander er jo noget af det, man har åbnet for i forbindelse med tronskiftet. Men jeg vil sige, at det er lidt specielt, at man benytter sig af det allerede nu så kort tid efter tronskiftet,« fastslår Lars Hovbakke Sørensen.

For kongehuseksperten at se er det nemlig meget tidligt for det nye Kongepar at holde fri kun en måneds tid efter, de har overtaget titlen som regentpar for Danmark.

»Det er overraskende, netop fordi tronskiftet har fundet sted i huj og hast. Umiddelbart er der mange ting, som vi kan forstå ikke har været planlagt særligt længe, og som der derfor må være en vis travlhed med,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

»Derfor ville man jo tænke, at der var nok at se til, men der har man så åbenbart valgt at holde fast i at holde vinterferie for kongefamilien, og at dronning Margrethe så tiltræder i stedet for i de her dage.«

Kongeparret og deres børn plejer at tage på skiferie i fornemme Verbier i skolernes vinterferie.

Der er dog for offentligheden at se gabende tomt i den kongelige kalender.

Hele resten af året fremgår kun de planlagte audienser hver anden uge, samt fødselsdagene for medlemmerne af den kongelige familie.

Forinden var der dog flere begivenheder i forbindelse med tronskiftet, ligesom kong Frederik har afholdt sin første audiens som konge og været på erhvervsfremstød i Polen.

»Selvfølgelig har de også haft travlt i de seneste uger og trænger måske til ferie, men det er jo noget helt specielt, når man pludselig får et tronskifte og pludselig bliver konge,« fastholder kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen til slut.

