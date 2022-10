Lyt til artiklen

To dage efter Kongehuset meddelte, at prins Joachims børn ikke længere kan kalde sig prinser og prinsesser, sagde kronprinsesse Mary, at også hendes børn vil blive berørt.

»Vi kommer også til at se på vores børns titler, når den tid kommer,« sagde Mary, da hun sidste fredag mødte pressen uden for Øksnehallen.

Hun kom dog ikke nærmere ind på, hvad det præcis indebærer.

Derfor har B.T. bedt et par kongehuseksperter om at udlægge teksten. For hvad kan man forestille sig, at der sker med Kronprinsparrets børns titler? Og hvornår?

Kort efter Marys udmelding vurderede B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, at det var 'en gratis omgang'.

»Det er kun måske og ude i fremtiden, at Kronprinsens børn kan miste deres titler, og det er meget luftigt at sige på nuværende tidspunkt,« sagde han.

Ifølge historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke har det ikke tidligere været offentligt fremme, at man også overvejer at ændre på Kronprinsparrets børns titler.

»At hun siger det nu, handler klart om timing. Det er for at gyde olie på vandene. Men det er ikke noget, kronprinsesse Mary lige pludselig har fundet på,« vurderer han.

Fra lektor i historie ved Syddansk Universitet Michael Bregnsbo lyder vurderingen:

»Udmeldingen var klart et forsøg på skadesbegrænsning, men det er ikke voldsomt overraskende, at ændringen ikke kun rammer prins Joachims børn.«

Begge er enige om, at bordet fanger:

»Nu, hvor hun har sagt det, vil det komme til at ske,« siger Michael Bregnsbo, mens Lars Hovbakke supplerer: »Det er ikke noget, hun 'bare' kan sige. Hun kan ikke trække i land de kommende år.«

Ændringen i titler hos også Kronprinsparrets børn passer fint med, at det i 2016 blev besluttet, at prins Christian som den eneste af Frederik og Joachims børn vil modtage apanage som voksen.

»Kronprins Frederiks yngre børn skal ikke regne med at kunne leve af at være kongelige, derfor er det naturligt, at de også mister deres titler,« siger Michael Bregnsbo.

Så er spørgsmålet bare, hvornår det vil ske.

I den forgangne uge sagde prins Joachim, at han var blevet forelagt en plan om, at det for hans børn ville ske, når de fyldte 25 år. I stedet skete det nu, hvor prins Nikolai er 23 år, prins Felix er 20, prins Henrik er 13 og prinsesse Athena er 10 år.

Der findes ingen klare og nedskrevne regler i den royale protokol, så kongehuseksperterne kan kun komme med deres bedste bud på, hvad fremtiden vil bringe for kronprins Frederik og kronprinsesse Marys børn.

Ifølge Michael Bregnsbo vil ændringerne mest naturligt ske i forbindelse med bryllup, men for at genoprette »harmonien i familien kan det være smart at gøre det tidligere«.

»Jeg vil tro, det sker, når de nærmer sig myndighedsalderen. Det passer med Joachims børn, men det ville være meget naturligt, hvis der går tre, fire eller fem år fra nu.«

Når det sker, forestiller Lars Hovbakke sig, at Frederik og Marys børn deles op i to grupper:

»Man kan sagtens slanke Kongehuset ved for eksempel at se på tvillingernes titler. Det ville svare til den proces, der er i gang i andre europæiske kongehuse,« siger historikeren, der dog har svært ved at forestille sig, at prinsesse Isabella mister sin prinsessetitel:

»Jeg tror ikke, det vil ramme hende, for der er brug for titler øverst i arvefølgen.«