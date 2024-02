De senere år har kong Harald været indlagt flere gange med infektioner.

Tirsdag kom det så frem, at den 87-årige norske konge er blevet indlagt igen, efter han har pådraget sig en ny infektion, og denne gang skete det under hans private ferie til sydøstasiatiske Malaysia.

Men bør man som 87-årig konge med skrantende helbred overhovedet rejse på den måde?

Det har skabt debat i Norge, skriver de norske medier Nettavisen og Dagbladet.

»At drage til Malaysia af alle steder, når man er 87 år og har været meget syg på det seneste … Det er ikke helt smart af kongen,« lyder en af kommentarerne, som Dagbladet har samlet.

»I hans alder, og efter flere kortere indlæggelser på sygehuset den seneste tid, er det ikke særligt fornuftigt at rejse i det hele taget. Jeg tror ikke, han er stærk nok. Det burde hans læge have fortalt ham,« lyder en af de mange reaktioner i Nettavisen.

Der er dog også dem, der kommer den rejseglade kong Harald til undsætning.

Det norske kongepar, kong Harald og dronning Sonja, er taget på privat ferie i Malaysia. Men kort inde i ferien er kongen blevet indlagt med en infektion. Med tanke på hans skrantende helbred skaber det nu debat, om kongen overhovedet burde være taget afsted. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Det norske kongepar, kong Harald og dronning Sonja, er taget på privat ferie i Malaysia. Men kort inde i ferien er kongen blevet indlagt med en infektion. Med tanke på hans skrantende helbred skaber det nu debat, om kongen overhovedet burde være taget afsted. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

For selvom offentligheden først ikke var bekendt med, at turen var gået til Malaysia, så er det helt sædvanligt, at den norske konge rejser mod varmere himmelstrøg i vinterferien.

»Nu har kongen arbejdet på fuld tid for vores land i tyve år efter, vi andre ville være gået på pension, så synes jeg, vi skal unde ham at lave noget, han selv kan lide i sin ferie. Enhver kan blive syg i ferien, og ingen af os lever evigt. Kongen er ingen undtagelse,« lyder en royalists forsvar i Nettavisen.

Eksperter forklarer: 'Et godt tegn'

I Dagbladet fortæller læge og specialist i infektionsmedicin Gunnar Hasle da også, at det ikke er unormalt at blive ramt af infektioner som særligt diarré og maveproblemer, når man først kommer til Malaysia.

»Der er ikke nogen forbud mod at rejse, og jeg fraråder ikke nogen at rejse alene på grund af deres alder. For patienter med hjertesvigt, særligt hvis man er på vanddrivende medicin, kan det dog være problematisk, hvis temperaturen bliver over 35 grader,« forklarer specialistlægen.

Det er cirka i det lag, at temperaturerne nu befinder sig i Malaysia.

Kong Harald fik for tre år tilbage skiftet sin hjerteklap, som han har haft i knap tyve år, men det har særligt været infektioner, der har fået sygemeldt og indlagt den norske konge de senere år.

Ifølge den mangeårige tidligere lakaj i kongehuset Tove Taalesen bør man da heller ikke frygte for meget for kong Haralds helbred.

Hun fortæller til Nettavisen, at kong Harald som altid formentlig vil være ledsaget af personale, der har forstand på hans helbred og sikkerhed.

På dette hospital i Malaysia er kong Harald fortsat indlagt med en infektion. Kongen skulle have fået hospitalets fineste, private værelse, den såkaldte kongesuite. Foto: Mohd Rasfan/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere På dette hospital i Malaysia er kong Harald fortsat indlagt med en infektion. Kongen skulle have fået hospitalets fineste, private værelse, den såkaldte kongesuite. Foto: Mohd Rasfan/AFP/Ritzau Scanpix

Ikke mindst siger den tidligere lakaj Tove Taalesen, at kongen må have besluttet sig for at tage afsted på rejsen i samråd med sin familie og livlæge.

»Det er et godt tegn på, at han er i fin form,« understreger hun.

Kongens personlige livlæge Bjørn Bendz er ligeledes rejst til Malaysia, hvor han ifølge kongehuset melder om, at kongen er i bedring og får god behandling.

Samme vurdering gav kongens søn, kronprins Haakon, ligeledes, da han mødte op på officiel opgave onsdag som planlagt stedfortrædende regent, mens hans far holder ferie.

»Kongen vil forblive på sygehuset i nogle dage til. Der er ikke taget nogen beslutning om hjemrejsen,« lød den seneste officielle melding fra det norske kongehus onsdag.

Kong Harald blev indlagt tirsdag på hospitalet Sultanah Maliha i øgruppen Langkawi nær Malaysias vestkyst, og her har han fået hospitalets kongesuite. Læs mere om det HER.

Hør seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen' herunder.