Der har ofte været helbredsproblemer for kong Harald de senere år. Nu er han indlagt på hospital i Malaysia.

Der er ikke taget stilling til, hvornår indlagte kong Harald skal tage hjem fra Malaysia til Norge.

Men det går ham lidt bedre.

Det siger kronprins Haakon ifølge det norske nyhedsbureau NTB onsdag til pressen.

Onsdag morgen talte det norske kronprinspar i telefon med kong Harald, som tirsdag blev indlagt med en infektion på et hospital i Malaysia under en ferie.

Parret "syntes, det virkede, som om formen var lidt bedre". Endnu er det dog for tidligt at sige noget om den 87-årige konges tilbagevenden.

- Det tager vi stilling til senere, siger kronprinsen ifølge NTB.

Kronprinsen fortæller videre, at kongen formentlig har brug for nogle dage til at komme sig på hospitalet.

Kongens livlæge er i Malaysia og siger også, at kongens tilstand er i bedring.

Også tidligere dette år har kong Harald været sygemeldt.

Onsdag 31. januar blev han sygemeldt med en luftvejsinfektion, og tidligt i februar vendte han tilbage til pligterne.

Kong Harald har de seneste år flere gange haft problemer med helbredet.

I begyndelsen af 2020 blev kongen indlagt for svimmelhed. Han blev raskmeldt og udskrevet et par uger senere.

Senere på året blev han indlagt på ny. Her gennemgik han en hjerteoperation, hvor han fik indsat en ny hjerteklap.

Kongen blev senest opereret i 2021 for en seneskade over højre knæ. Den operation var vellykket, og kongen blev senere erklæret i fin form.

Kong Harald har siddet på tronen siden 1991. Han og dronning Sonja har to børn - kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise.

/ritzau/