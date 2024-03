Den norske kong Harald er endnu engang blevet indlagt med en infektion.

Men denne gang er omstændighederne noget mere særprægede for den 87-årige konges indlæggelse.

Tirsdag måtte det norske kongehus røbe, at kong Haralds årlige private vinterferie var gået til Malaysia, da han under en uge inde i rejsen pludseligt blev syg og måtte indlægges.

Indlæggelsen pågår nemlig i Malyasia, hvor kongen ifølge det norske kongehus er i gode hænder med hjælp fra både norsk og malaysisk sundhedspersonale.

Kong Haralds lange sygdomshistorik Den norske kong Harald har særligt de senere år haft et skrantende helbred. For omtrent tyve år tilbage fik den norske konge succesfuldt fjernet en kræftsvulst, efter han fik diagnosticeret kræft i urinblæren, ligesom han to år senere fik opereret en hjerteklap ind. I 2020 undergik kong Harald så en operation for at få skiftet hjerteklappen, ligesom han tidligere på året var indlagt flere uger grundet svimmelhed. Året efter var det en seneskade over knæet, den norske konge måtte på operationsbordet for, ligesom han også blev ramt af corona. I december 2022 måtte kongen indlægges i flere dage og have antibiotika i blodårerne efter en infektion, og særligt sidste år spidsede hans skrantende helbred til. Her måtte kongen først undergå en operation for at få fjernet et modermærke på højre kind, mens han i maj måtte lade sig sygemelde og indlægge, da han i en uge var i behandling for en infektion på hospitalet. Derudover blev han også sygemeldt med først forkølelse og siden corona. I starten af året var det så en luftvejsinfektion, der sygemeldte kongen i en uges tid, og nu har han igen fået en infektion under sin rejse i Malaysia. I de senere år har førligheden ligeledes drillet den 87-årige konge, som er mødt op til officielle begivenheder med både krykker og stok.

Sygehuset hedder Sultanah Maliha og befinder sig i øgruppen Langkawi, langs vestkysten til Malaysia, skriver norske Dagbladet.

Ifølge nyhedsbureauet Bernama har den norske konge tilmed fået hospitalets kongesuite.

Flere politikere, herunder den norske statsminister, har været ude og ønske den norske konge god bedring, skriver NRK.

Også sundhedsministeren i Malaysia vil på et senere tidspunkt kommentere indlæggelsen, meldes det til norske Aftenposten.

På dette hospital i Malaysia er kong Harald stadig indlagt med en infektion. Kongen skulle have fået hospitalets fineste, private værelse, den såkaldte kongesuite. Foto: Mohd Rasfan/AFP/Ritzau Scanpix

Ingen ændringer i den kongelige kalender

Indlæggelsen har dog endnu ikke ændret noget i den kongelige kalender – og kommer umiddelbart heller ikke til det, melder pressevagten i det norske kongehus til VG.

Kongens søn, kronprins Haakon, er som planlagt fortsat regent i kongens feriefravær, og allerede onsdag skal han og hustruen, kronprinsesse Mette-Marit, på besøg hos et Røde Kors-kursus i Finse.

Heller ikke dette besøg, dagen efter kongens indlæggelse, vil blive aflyst, bekræfter det norske hofs kommunikationschef overfor norsk Se & Hør.

Kong Harald står ligeledes stadig til at skulle lede et statsråd på Slottet fredag 8. marts, hvor hans udlandsrejse planmæssigt skulle være afsluttet, og han igen ville indtræde som regent.

Ved sin seneste officielle opgave, bar den norske kong Harald krykker. Her tog spiste han middag med den norske regering i Oslo, 24. februar 2024. Foto: Cornelius Poppe/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge kongehusekspert Trond Norén Isaksen skulle kong Harald dog allerede vende hjem fra sin private ferie i slutningen af denne uge.

»Men så længe, han er på sygehuset, så vil kronprinsen være regent, indtil kongen er tilbage. Vi ved ikke, hvor længe han er nødt til at være der, og han har også en lang rejse hjem igen,« siger kongehuseksperten til VG.

Trond Norén Isaksen siger ligeledes, at det kan tænkes, at kongens private livlæge Bjørn Bendz har været med på rejsen.

