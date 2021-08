Mens Copenhagen Pride i disse dage fejrer mangfoldighed og inklusion, foregår en helt anden Pride på Nørrebro. Og du kan godt glemme at komme ind til festen, hvis du er hvid og heteroseksuel. Du bliver nemlig nægtet adgang, hvis du er grisefarvet og tænder på det modsatte køn.

Det erklærer Nørrebro Pride i et opslag på Instagram, som Berlingske først skrev om.

»Husk at dette ikke er et rum for hvide og eller heteroseksuelle. Hvis du er hvid og eller heteroseksuel vil du blive nægtet adgang,« skriver Nørrebro Pride på Instagram.

Siden er kritikken væltet ind.

»Føles underligt, at jeg som lgbt+-person ikke ville kunne komme ind til et pride-event på grund af min hudfarve,« skriver en bruger på Reddit.

Mange andre på de sociale medier undrer sig over den bizarre praksis.

Men Nørrebro Pride kan sagtens eksistere sammen med Copenhagen Pride, som kronprinsesse Mary er protektor for.

Det mener forperson i Copenhagen Pride, Lars Henriksen.

»Vi lever lidt synergetisk. Jeg er ikke af den opfattelse, at hele Pride-bevægelsen kunne agere som Nørrebro Pride gør, men fordi vi laver det store mainstream event, hvor alle er velkomne, og fordi vi anerkender, at vores arrangementer sommetider føles utrygge for nogle grupper at være med i, så synes vi, at det giver god mening at de grupper går ud og laver separate arrangementer, sådan at de også kan være til Pride og føle sig trygge,« siger han til B.T.

Kronprinsesse Mary sammen med forperson for Copenhagen Pride Lars Henriksen i forbindelse med at kronprinsessen deltager i Human Rights Conference I Øksnehallen i forbindelse med WorldPride & EuroGames i København. Foto: Mads Claus Rasmussen

I 2020 skabte Nørrebro Pride også overskrifter, da de raceopdelte deltagerne i deres parade. Det fik blandt andet ligestillingsordfører i Socialdemokratiet Lars Aslan Rasmussen til at kalde det en 'nazistisk tankegang'.

Men Lars Henriksen ville ikke have noget problem med at indordne sig efter disse forhold.

Kunne du så selv finde på at komme til Nørrepro Prides arrangementer?

»Ikke til den fest. Men jeg kunne sagtens finde på at gå med i Nørrebro Pride og indtage den plads i paraden, som jeg synes, ville være rimelig: Nemlig at gå bagved og sætte den her gruppe foran. Som er tanken med den Pride. Og jeg synes, det er et smukt symbol i, at når der er nogle mennesker, som er særlig udsatte, så sætter vi dem foran. De udsatte grupper der tit bliver sat bagest, dem vil vi gerne sætte forrest. Jeg kunne sagtens se mig selv gå med der,« siger han.

Nørrebro Pride i 2018. Foto: Celina Dahl

Han mener, at Nørrebro Pride er 'konstruktiv', selv om de ikke vil have hvide og heteroseksuelle med til fest.

»Jeg synes, det er en enorm konstruktiv tilgang, Nørrebro Pride har til det her. At i stedet for at de bare står og kritiserer og retter anklagende pegefingre, så går de faktisk ud og siger: 'Så laver vi det arrangement, vi synes, der mangler'. Det gør, at der er mere Pride til flere mennesker. Det kan jeg aldrig synes er en dårlig idé,« siger Henriksen, der minder om, at Danmark er et meget 'hvidt samfund'.

»Så hvide mennesker vil altid være i overtal til arrangementer i Danmark, og derfor kan jeg godt forstå, at man har brug for at mødes og tale og være sammen med mennesker, man deler livserfaringer med,« tilføjer han.

'Smash the patriarchy' står der på skiltet til Priden i 2018. Foto: Celina Dahl

Hvad tænker du om, at Nørrebro Pride melder ud, at man ikke skal dukke op, hvis man er hvid eller heteroseksuel?

»Det var ikke sådan, vi ville gøre det. Men når folk holder en privat fest, som det her, så må man også skrive sin egen gæsteliste. Det gør andre også. De to ting kan sagtens leve sammen. Jeg har ikke noget problem med det, der foregår på Nørrebro. Det har jeg faktisk ikke,« siger han.

I det hele taget er kritikken af Nørrbro Pride helt skudt over målet, mener han.

»Jeg synes, det er vigtigt engang imellem at lade folk gøre det, de gør, uden at have så utrolig mange meninger om det. De fleste af de mennesker, der har en mening om den her fest, er jo mennesker, der overhovedet ikke ville være kommet til den alligevel. Men som bare bruger det her som en anledning til at poste deres småracistiske hyggeracisme ud over det hele. Og det synes jeg faktisk er super ubehageligt at se. Og det gælder både folketingspolitikere og almindelige mennesker,« siger han.

B.T. har forsøgt at få et interview med folkene bag Nørrebro Pride, men de er ikke vendt tilbage.