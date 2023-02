Lyt til artiklen

Efter et turbulent efterår med krise i kongehuset mistede grev Nikolai sin prinsetitel 1. januar.

Nu har den tidligere prins taget et skridt videre i sin nye tilværelse uden for kongehuset. Han har nemlig oprettet sin egen Instagram-profil under navnet 'nikolaitildanmark'.

Det skriver Se og Hør, og bekræfter grevinde Alexandras presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen, over for B.T.

Grev Nikolai har allerede lavet sit første opslag.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Count Nikolai of Monpezat (@nikolaitildanmark)

Det var i september, at dronning Margrethe udsendte en pressemeddelelse, hvori der stod, at alle prins Joachims børn ville få frataget deres prinse- og prinsessetitler ved årsskiftet.

Det fik grevinde Alexandra, prinsesse Marie og prins Joachim til at rette massiv kritik mod Dronningen og det danske kongehus.

1. januar satte grev Nikolai for første gang ord på, hvordan han havde det, efter han mistede sin titel som prins til Danmark.

»Det er en underlig følelse, og en oplevelse som jeg helst havde været foruden,« sagde han til B.T. og fortalte samtidig, at han er stolt af de år, han fik som prins.

Instagram-profilen har nu været oprettet i et par timer, og flere følgere kommer til.