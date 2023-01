Lyt til artiklen

I dag skulle være en stor fest og fejring i Kongehuset til årets store nytårstaffel. Men i kulissen sidder prins Joachims fire børn og føler sig udstødt af den kongelige familie.

Nu fortæller grev Nikolai, hvordan han har det, efter han i nat mistede sin titel som prins til Danmark.

»Det er en underlig følelse, og en oplevelse som jeg helst havde været foruden,« siger han til B.T.

Den tidligere prins udtaler sig for første gang efter den store omvæltning. Nu står der ikke længere prins Nikolai i hans pas. Men Nikolai Monpezat.

Det har været en svær tid for prins Joachims familie. Foto: Philip Davali Vis mere Det har været en svær tid for prins Joachims familie. Foto: Philip Davali

»Men nu er det, som det er. Jeg vil resten af mit liv være stolt over de år, hvor jeg fik lov til at være prins til Danmark,« siger grev Nikolai.

Den 28. september 2022 udsendte Dronningen en pressemeddelelse, hvor der stod, at hun ville tage titlerne fra alle prins Joachims børn.

Beslutningen sendte den kongelige familie ud i den værste krise i over 20 år, da prins Joachim, prinsesse Marie og grevinde Alexandra gik til modangreb.

»Vi er alle uforstående over for beslutningen. Vi er kede af det og i chok. Det her kommer som et lyn fra en klar himmel. Børnene føler sig udstødt. De kan ikke forstå, hvorfor deres identitet tages fra dem,« sagde grevinde Alexandra til B.T.

Sådan så det ud, da grev Felix blev student. Prins Joachim og grevinde Alexandra har altid stået sammen om børnenes opvækst. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sådan så det ud, da grev Felix blev student. Prins Joachim og grevinde Alexandra har altid stået sammen om børnenes opvækst. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hendes presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen, understregede, at grevinden også udtalte sig på vegne af prins Joachim og prinsesse Marie.

Seneres satte prins Joachim selv ord på situationen.

»Jeg kan sige, at mine børn er kede af det. Mine børn ved ikke, hvilket ben de skal stå på. Hvad de skal tro. Hvorfor skal deres identitet fjernes? Hvorfor skal de straffes på den måde?« sagde prins Joachim til B.T.

De følgende måneder blev krisen bare værre. Ikke mindst da prins Joachim og prinsesse Marie direkte sagde, at de ikke havde hørt fra Dronningen, og at forholdet til Kronprinsparret også var blevet 'kompliceret'.

Krisen er ikke slut, men i november troppede prins Joachim og prinsesse Marie dog op til Dronningens regeringsjubilæum på Københavns Rådhus.

Men i december kunne B.T. afsløre, at daværende prins Nikolai og prins Felix stadig ikke havde hørt fra Dronningen efter krisen.

I aften ventes prins Joachim og prinsesse Marie at deltage i årets store nytårstaffel.