Som ung var den jordanske prinsesse Haya en international springrytter, der deltog i OL. Men så giftede hun sig med Dubais milliardær-sheik og hendes liv tog en voldsom drejning.

I 2019 flygtede prinsessen fra sin 25 år ældre ægtemand og søgte asyl i London. Nu viser det sig, at sheiken har overvåget og intimideret den skræmte prinsesse, hvilket får den britiske landsret til at rase.

Det var i 2020 under retssagen om forældremyndigheden over det royale pars to børn, der udspillede sig i London, at aflytningen af den skræmte prinsesse ifølge BBC fandt sted.

Det oplyste den britiske landsret for få dage siden i en overraskende meddelelse.

Princess Haya ses her med sin advokat, baronesse Fiona Shackleton. Foto: HENRY NICHOLLS

Det var både prinsesse Hayas samt hendes advokaters telefoner, der blev aflyttet ved at blive hacket af sheiken og hans folk. Og det ser den britiske domstol på med stor alvor.

Retten omtaler aflytningen som ‘serielle overtrædelser af (den britiske =) lovgivning’ og retten vurderer, at det er 'i strid med grundlæggende almindelig lov’ samt med den europæiske menneskerettighedskonvention. Retten kalder det desuden for magtmisbrug af en regeringschef.

Den nu 47-årige prinsesse, der blev født som datter af Jordans kong Hussein forlod i begyndelsen af 2019 Dubai og sin mand, den 70-årige sheik Mohammed bin Rashid al-Maktoum med hvem hun havde været gift siden 2004.

Angiveligt havde den stenrige sheik, der menes at have en formue på 78 milliarder kroner, kort inden i hemmelighed ladet sig skille fra hende, da han havde opdaget, at hun havde haft en affære med en britisk livvagt.

Prinsesse Haya ses her i 2008 med sin daværende mand, herskeren af Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum. Foto: STR

Prinsessen, der var sheikens sjette og yngste kone, menes at være taget til Tyskland i en privatjet med parrets to fælles børn, hvor hun søgte asyl, hvorefter hun i en periode gik under jorden, indtil hun i august dukkede op i London, hvor et spektakulært retligt opgør begyndte om forældremyndigheden.

Prinsessen frygtede, at sheiken ville tage de to børn, Jalila og Zayed.

I retten fortalte prinsessens advokater, herunder den kendte skilsmisseadvokat baronesse Fiona Shackleton, der håndterede prinsesse Diana og prins Charles skilsmisse, hvordan prinsesse Haya havde følt sigt ‘truet, intimideret, skræmt og undertrykt’ af sin ægtemand.

To gange havde hun fundet en ladt pistol på sin seng, og en gang oplevede hun, at en helikopter landede uden for hendes hus, mens hun blev truet med at blive ført væk til et afsidesliggende fængsel.

Prinsesse Haya var i sine unge dage en dygtig springrytter, der deltog i OL. Foto: SIGI TISCHLER

Havde det ikke været, fordi hendes søn havde holdt fast i hendes ben, var hun blevet ført væk, oplyste prinsessens advokat ifølge Vanity Fair.

Det var den tidligere britiske premierminister Tony Blairs kone, menneskerettighedsadvokaten Cherie Blair, der informerede prinsessen og Fiona Shackleton om aflytningen, som skulle være sket gennem programmet Pegasus, som kommer fra det Israelske firma, NSO Group. Overvågningen muliggør udover aflytning også overvågning af sms’er, kalenderen og forskellige passwords.

Det var et medlem af NSO’s direktion, der selv kontaktede Cherie Blair og fortalte, at der var mistanke om, at deres udstyr blev brugt til overvågning i den pågældende sag.

Overvågningen kom efter, at Sheik Mohammed bin Rashid købte en ejendom så tæt på den ejendom i London, hvor prinsesse Haya boede, at hun i forvejen følte sig overvåget:

»Det føles, som om jeg bliver stalket. At der vitterligt ikke er nogen steder, jeg kan gå hen for at føle mig i sikkerhed (fra børnenes far, red.) eller dem, der varetager hans interesse. Det er voldsomt undertrykkende«, fortalte hun til retten ifølge BBC.

Forældremyndighedssagen er endnu ikke afgjort, men prinsesse Hayas advokat finder aflytningen grusom.

»Det står nu klart, hvordan moderen er blevet indblandet i et frygteligt spil, et frygteligt spil om liv eller død«, udtalte advokaten Nicholas Cusworth i retten.

Sheikh Mohammed afviser alle anklager mod ham.