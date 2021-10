En brutal omgang coronakrise har fået Karsten Ree til at stikke piben ind og tage en slapper med investeringerne.

Milliardærens aktieformue er nemlig hårdt ramt at krisen og den dertilhørende uro i især Kina.

Det fortæller han til Finans.

»Hvis jeg skal købe op i noget, skal det gøres for lånte midler, og jeg har ikke lyst til at løbe endnu større risici,« siger han til mediet og fortsætter:

»Det er et spørgsmål, om man vil have ro i livet eller rende rundt og ligne et forvirret fjols. Der vælger jeg ro.«

Karsten Ree blev i 2020 vurderet til at være Danmarks 39. rigeste person med en formue på 3,5 milliarder.

Ifølge den 76-årige rigmand har coronakrisen medført et tab i milliardklassen for hans aktieportefølje.

En portefølje, der blandt andet inkluder flere store tech-aktier såsom Facebook, Amazon og kinesiske Alibaba, der alle har oplevet kursfald de seneste måneder.

(ARKIV) Karsten Ree fotograferet 6. april 2016. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere (ARKIV) Karsten Ree fotograferet 6. april 2016. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Karsten Rees størst tab ligger – ifølge Finans – i Alibaba, som er faldet med voldsomme 46 procent det seneste år.

Og da den danske rigmand har mere end 1,5 millioner aktier i foretagendet, har det gjort rigtigt ondt på hans aktieformue.

Helt konkret er hans Alibaba-aktier faldet fra en værdi på tre milliarder kroner til omkring 1,5 milliarder kroner på et år.

Karsten Ree behøver dog ikke at være helt fortvivlet endnu.

Trods det voldsomme tab, er han nemlig stadig over 500 millioner kroner i plus i sin investering i Alibaba, som han i 2014 smed 950 millioner efter.

Rigmanden afviser da også over for Finans, at han har tænkt sig at sælge ud af Alibaba eller nogle af sine andre tech-aktier.

»Jeg beholder mine tyve tønder land, som Osvald Helmuth sagde engang. Jeg har gennemlevet en tid, hvor man har oplevet, at det går voldsomt op,« siger han og fortsætter:

»Jeg tror sgu på det.«