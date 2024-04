Påskeferien i udlandet er nu slut for kong Frederik og familien.

For kongeflaget er atter hejst over kong Frederiks palæ på Amalienborg, hvilket betyder, han er hjemvendt til sin residens efter sit og familiens ophold i udlandet.

Der har dog været noget mystik undervejs om kongefamiliens nu afsluttede påskeferie.

For selvom det lørdag blev meldt ud, at kongeparret, kronprins Christian og resten af børnene var draget mod udlandet på et privat ophold i forbindelse med påskeferien, så var der stadig nogen hjemme på Amalienborg.

Kong Frederik er regent, og i hans sted træder kronprins Christian til. Dronning Margrethe var dog rigsforstander fra Marselisborg Slot i påsken, hvor dronning Mary og resten af familien alle skulle være taget til udlandet - men Mary må altså forventes at være den, der blev hjemme på Amalienborg et par dage. Foto: Linda Kastrup Vis mere Kong Frederik er regent, og i hans sted træder kronprins Christian til. Dronning Margrethe var dog rigsforstander fra Marselisborg Slot i påsken, hvor dronning Mary og resten af familien alle skulle være taget til udlandet - men Mary må altså forventes at være den, der blev hjemme på Amalienborg et par dage. Foto: Linda Kastrup

I flere dage efter, at Kongehuset bekræftede, at kongeparret og børnene var smuttet på påskeferie, var der nemlig alligevel flag over palæet, hvilket markerer en eller flere af de kongelige familiemedlemmers tilstedeværelse.

Men om det var kong Frederik, dronning Mary eller kronprins Christian, der blev hængende, mens resten af familien smuttede til udlandet, kan man ikke få afklaret.

B.T. har været i kontakt med Kongehusets Kommunikationsafdeling, som blot henviser til lørdagens bekræftelse af, at kong Frederik og familien var taget på et privat ophold i udlandet i forbindelse med påskeferien.

Det kan dog forventes at have været dronning Mary, der startede påskeferien med at få fikset nogle ting derhjemme, mens resten af familien smuttede i forvejen ud af landet.

For hvis kong Frederik og kronprins Christian havde været raske og hjemme i Danmark, så havde de skullet styre landet som regent.

I stedet var det dronning Margrethe, der måtte lede landet som rigsforstander fra Aarhus, hvor hun over påsken befandt sig på Marselisborg Slot.

Nu er kong Frederik så atter hjemvendt til Amalienborg fra påskeferien i udlandet og er tilbage i rollen som regent.

